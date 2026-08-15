Enzo Fernandez memicu kontroversi baru di dalam tubuh Chelsea, di saat klub tengah melewati fase krusial terkait masa depan gelandang asal Argentina tersebut, yang namanya terus hadir kuat di bursa transfer sepanjang beberapa pekan terakhir.

Tekanan yang mengelilingi Fernandez semakin meningkat setelah perkembangan terbaru terkait masa depannya, sementara sikap para pendukung Chelsea terhadapnya tidak lagi bulat, dalam sebuah gambaran yang mencerminkan besarnya ketegangan yang menyertai isu sang pemain sejak akhir musim lalu.

Fernandez sebelumnya dikaitkan dengan kepergian dari Chelsea, setelah Real Madrid sempat masuk dalam jalur ketertarikan terhadapnya sebelum klub Spanyol itu menepis ide untuk mendatangkannya.

Kemudian Manchester City muncul sebagai pihak yang paling berminat, terutama setelah Chelsea menetapkan tenggat waktu terakhir untuk mengajukan tawaran atas sang pemain, yang nilainya ditaksir sebesar 120 juta pound sterling. Namun, tenggat waktu itu berakhir pada Jumat malam tanpa adanya tawaran apa pun dari Manchester City, yang membuat Chelsea memperkirakan Fernandez akan bertahan bersama tim sepanjang musim 2026-2027, dengan pintu tetap terbuka bagi kemungkinan pergerakan klub biru langit itu di kemudian hari.

Di tengah perkembangan ini, Fernandez masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti saat menghadapi Real Sociedad dalam laga persahabatan, Sabtu, dan menghadapi cemoohan dari sebagian pendukung Chelsea, setelah sebelumnya juga mendapatkan cemoohan ketika namanya diumumkan sebelum pertandingan, sebagaimana yang ditegaskan surat kabar Telegraph.

Sambutan itu tidak sepenuhnya negatif, karena sebagian pendukung meneriakkan nama sang pemain, terutama setelah ia menerima ban kapten dari Reece James.









Kemarahan sebagian pendukung Chelsea berkaitan dengan sinyal-sinyal yang sebelumnya diberikan Fernandez soal kemungkinan pindah ke Real Madrid, di samping sikap-sikap lain yang memicu kontroversi terhadapnya, di antaranya selebrasinya atas gol Argentina ke gawang Inggris pada semifinal Piala Dunia, sebelum kemudian ia diusir dalam laga final yang berakhir dengan kekalahan Argentina dari Spanyol.

Chelsea sendiri telah menutup persiapan mereka menyongsong musim baru dengan kemenangan atas Real Sociedad 3-1, di mana rekrutan anyar Morgan Rogers mencetak gol pertama, sementara Joao Pedro menambahkan dua gol lainnya.