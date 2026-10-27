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Mikel Arteta mengirim pesan tegas kepada para bintang Arsenal: reputasi mereka dipertaruhkan saat bertandang ke Fleetwood dalam ajang Piala Liga Inggris, Selasa. Pelatih Arsenal itu bertekad menghindari terulangnya momen-momen terkelam klub di kompetisi piala saat mereka bersiap menghadapi tim dengan peringkat terendah yang masih bertahan di turnamen tersebut.

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Arsenal menghadapi potensi kejutan

Arsenal bertandang ke markas klub League Two, Fleetwood Town, pada Selasa malam untuk menjalani laga putaran keempat Piala Carabao. Tuan rumah merupakan tim dengan peringkat terendah yang masih bertahan di kompetisi ini. Mereka saat ini menempati posisi ke-18 di kasta keempat sepakbola Inggris.

Dengan laga penting Premier League melawan Liverpool yang sudah menanti, Arsenal diperkirakan akan melakukan banyak perubahan pada susunan pemain awal. Namun, Arteta menuntut upaya maksimal dari siapa pun yang turun ke lapangan dan meminta mereka menunjukkan rasa hormat sepenuhnya kepada lawan yang tidak diunggulkan itu.

‘Reputasi kami dipertaruhkan’

IMAGO

Manajer Arsenal itu menegaskan bahwa instruksinya sebelum pertandingan akan sangat singkat. Ia ingin skuadnya langsung menunjukkan kualitas dan tidak memberi peluang bagi lawan untuk menciptakan kejutan besar.

“Tunjukkan kepada mereka seragam Arsenal dan apa yang kami wakili. Itu saja,” kata Arteta kepada wartawan. “Kami harus datang ke sana dan memenangkan pertandingan. Itu saja. Sangat sederhana.”

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Pelatih asal Spanyol itu segera mengingatkan para pemainnya bahwa standar tinggi mereka tidak boleh menurun hanya karena posisi lawan di liga.

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Pertandingan berikutnya FLE Carabao Cup 16.00 ARS

Ia menambahkan: “Reputasi kami, kebanggaan kami, semuanya dipertaruhkan. Jadi, setiap kali Anda bermain sepakbola, terutama melawan tim dari divisi berbeda, hormati pertandingan dan setiap lawan karena mereka pantas mendapatkannya. Lalu, berusahalah menang dan bermain sedikit lebih baik daripada mereka.”

Belajar dari kekalahan memalukan melawan Bradford

Manajer Arsenal itu sangat memahami bahaya meremehkan lawan dari kasta lebih rendah. Pada 2012, Arteta merupakan bagian dari skuad Arsene Wenger yang menderita kekalahan memalukan melalui adu penalti dari Bradford City di perempat-final kompetisi yang sama.

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Kejutan tersebut menjadi pengingat nyata bahwa laga piala bisa dengan cepat berbalik arah jika tim yang sangat diunggulkan tidak tampil sungguh-sungguh. Pelatih berusia 44 tahun itu menggunakan kenangan pahit tersebut agar para pemainnya saat ini tetap berpijak pada kenyataan.

“Kami semua pernah mengalaminya pada suatu waktu dan kami tahu risikonya,” jelas Arteta. “Dalam sepakbola, pertandingan bisa menjadi sangat berimbang begitu Anda mampu menyamai hal-hal tertentu. Pada saat itulah dasar-dasar permainan dan kebiasaan kami harus berada di level tertinggi agar kami bisa memenangkan pertandingan.”

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Ujian berat di Anfield menanti

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Setelah menuntaskan laga piala pada Selasa, perhatian Arsenal akan langsung beralih ke pertandingan besar di Premier League. Arsenal akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool akhir pekan ini, di tengah jadwal yang padat dan melelahkan.

Arteta harus mengatur rotasi skuadnya dengan cermat saat menghadapi Fleetwood agar para pemain kuncinya tetap bugar untuk lawatan ke Merseyside, tanpa mengorbankan peluang lolos ke perempat-final Piala Carabao. Melewati laga tengah pekan ini dengan baik akan sangat penting untuk menjaga momentum mereka menjelang ujian di kompetisi domestik yang bisa menentukan jalannya musim.







