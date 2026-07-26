Harga Diomande Menyulitkan Misi City dan Liverpool untuk Merekrut Bintang Chelsea

Chelsea tidak merasa khawatir dengan laporan-laporan yang menyebutkan minat sejumlah klub untuk mendatangkan pemain sayap asal Portugalnya, Pedro Neto, namun pada saat yang sama mereka tidak akan mengizinkan kepergian pemain berusia 26 tahun itu dengan harga murah, di tengah lonjakan besar dalam nilai pasaran para pemain sayap pada bursa transfer saat ini.

Chelsea tidak secara aktif menawarkan Neto untuk dijual, namun sumber-sumber di dalam klub sangat menyadari harga-harga yang beredar di pasar Eropa, khususnya nilai tinggi bagi pemain sayap asal Pantai Gading Yan Diomande, pemain Leipzig, dan rekan senegaranya asal Prancis Bradley Barcola, bintang Paris Saint-Germain, menurut surat kabar"Daily Mail" Inggris.

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Klub Diomande dan Barcola menaksir nilai masing-masing pemain lebih dari 100 juta pound sterling, dan meskipun sulit bagi Neto untuk mencapai angka setinggi itu, nilai-nilai tersebut memberikan Chelsea gambaran yang jelas mengenai potensi nilai pemain sayapnya, yang hingga kini belum ditetapkan harga resminya oleh klub untuk dilepas.

Nama Neto dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City dan Liverpool, di samping sejumlah klub Arab Saudi, sementara sumber-sumber di dalam Chelsea menilai bahwa minat terhadap pemain ini adalah hal yang wajar, di tengah langkanya pemain sayap berkualitas tinggi yang tersedia di bursa transfer saat ini.

Manchester City saat ini dilatih oleh Enzo Maresca, yang lebih suka mengandalkan Neto di posisi sayap kanan selama masa jabatannya menangani Chelsea.

Neto tidak ikut serta dalam tur pramusim Chelsea yang dimulai di Sydney, Australia, karena ia masih dalam masa istirahat setelah tampil bersama timnas Portugal di Piala Dunia.

Pemain sayap Portugal lainnya di skuad Chelsea, Geovany Quenda, dijadwalkan bergabung dengan rekan-rekannya setelah berakhirnya fase Australia dari tur ini, bersamaan dengan kepindahan tim ke Asia. Quenda, yang berusia 19 tahun, mengalami "cedera ringan" menurut sumber-sumber yang dekat dengannya.

Sementara itu, penyerang baru Chelsea, Emmanuel Emega, yang datang dari Strasbourg, akan kembali berlatih di kemudian waktu, setelah mengalami cedera hamstring dalam kemenangan uji coba tertutup atas Bromley (3-0).