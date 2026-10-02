Manchester City mengajukan banding atas keputusan komisi independen yang menyimpulkan bahwa klub tersebut melanggar aturan keuangan Liga Primer Inggris, setelah dinilai telah menyembunyikan pendanaan senilai 830,69 juta pound sterling dari para pemilik dan menyajikannya sebagai pendapatan sponsor.

Menurut sumber jaringan "Sky Sports" Inggris, Manchester City menegaskan dalam bandingnya di hadapan Liga Primer Inggris bahwa pendanaan tambahan yang terkait dengan kontrak sponsor selama periode 2009 hingga 2018 berasal dari pemerintah Abu Dhabi, dan bukan dari para pemilik klub.

Para pengacara Manchester City sebelumnya telah mengajukan argumen ini selama sesi dengar pendapat yang digelar pada tahun 2024, tetapi komisi independen menolaknya.

Dalam putusannya, komisi menyimpulkan bahwa narasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam keputusan, merupakan penafsiran yang "diciptakan oleh klub lama setelah peristiwa itu terjadi dalam upaya menyembunyikan fakta mengenai skema pendanaan terselubung".

Kepemilikan mayoritas saham Manchester City berada di tangan perusahaan Newton Investment and Development LLC yang berafiliasi dengan Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Sheikh Mansour adalah anggota keluarga penguasa di Abu Dhabi, dan menjabat sebagai Wakil Presiden Uni Emirat Arab serta Wakil Perdana Menteri.

Manchester City terus membantah melakukan pelanggaran apa pun, dan mengajukan bandingnya dalam upaya membatalkan keputusan komisi independen serta membuktikan kebenaran posisinya terkait sumber pendanaan.