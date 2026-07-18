Meskipun tim nasional Argentina berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Spanyol besok malam, Minggu, di New York, sebagian besar penggemar sepak bola di Amerika Selatan tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat "La Roja" mengangkat trofi, sebuah situasi yang tidak biasa dan berbeda dari solidaritas tradisional yang biasanya ditunjukkan oleh tim-tim dari benua tersebut ketika mencapai babak-babak akhir turnamen.

Di media sosial, beredar foto montase yang menampilkan bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, mengenakan seragam timnas Brasil, disertai kalimat “Harapan Rakyat Brasil”, sebagai sindiran terhadap keinginan sebagian penggemar untuk melihat Spanyol menjuarai turnamen tersebut dengan mengalahkan rival abadinya, Argentina.

Sepanjang sejarah Piala Dunia, tim-tim Amerika Selatan biasanya mendapat dukungan dari negara-negara tetangganya saat bersaing memperebutkan gelar, namun gelombang komentar sarkastis dan kritik yang meluas di platform digital menunjukkan pengecualian yang jelas kali ini terkait tim Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi.

Demikian pula, ketika surat kabar “Marca” melakukan jajak pendapat terhadap para penggemar dari seluruh benua di dunia mengenai final Piala Dunia, tim nasional Spanyol memperoleh persentase suara terbanyak di setiap benua, termasuk Amerika Selatan.

Runtuhnya Solidaritas terhadap Argentina

Sikap ini tidak hanya terkait dengan permusuhan historis antara Brasil dan Argentina, atau persaingan lama antara dua legenda sepak bola Pelé dan Diego Maradona, tetapi juga meluas ke para penggemar di Meksiko, Kolombia, dan Chili, di mana banyak yang berharap tim nasional Argentina tersandung di pertandingan final.

Sosiolog Kolombia, Germán Gómez, berpendapat bahwa “dinamika solidaritas” dengan Argentina “telah retak”, sambil menjelaskan bahwa media sosial turut menyebarkan narasi yang menuduh tim nasional Argentina mendapat perlakuan istimewa dari FIFA dan ketuanya, Gianni Infantino.

Dalam pernyataan yang diliput oleh jaringan RMC Prancis, Gomez mengatakan bahwa citra timnas Argentina di mata sebagian penggemar telah berubah akibat narasi-narasi tersebut, yang membuat banyak orang memandangnya sebagai tim yang paling diuntungkan dari keputusan organisasi sepak bola dunia tersebut.

Kontroversi wasit memperparah kemarahan

Keputusan wasit menjadi salah satu alasan utama yang mendorong sebagian penggemar di benua ini untuk menentang Argentina, karena para pengkritik tim nasional tersebut meyakini bahwa "La Albiceleste" mendapat bantuan dari wasit selama turnamen, meskipun banyak dari keputusan tersebut telah disetujui oleh FIFA dan para ahli wasit.

Di kota São Paulo, Brasil, Francisco Santos, seorang penggemar sepak bola, mengatakan bahwa “Argentina mendapat bantuan dari wasit,” sambil menunjuk pada fakta bahwa suporter Brasil bersorak ketika timnas Inggris mencetak gol ke gawang Argentina di semifinal.

Penggemar berusia 42 tahun itu menambahkan: “Setelah Brasil gagal meraih gelar keenam, saya lebih memilih Spanyol menjadi juara dunia untuk kedua kalinya daripada Argentina memenangkan gelar keempat.”

Di ibu kota Kolombia, Bogotá, Juan Camilo Abusayd, seorang pegawai di sektor keuangan, mengatakan bahwa ia akan mendukung Spanyol di final, meskipun ia mengakui bahwa Messi adalah “legenda,” sementara ia berpendapat bahwa bintang Argentina itu mungkin layak meraih gelar juara dunia kedua, “tetapi tidak dengan cara seperti ini.”

Tuduhan rasisme memengaruhi citra Argentina

Selain kontroversi wasit, citra timnas Argentina juga terpengaruh oleh tuduhan rasisme yang menimpa sebagian suporter dan pemainnya.

Lagu yang dinyanyikan oleh beberapa pemain Argentina setelah menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, yang berisi hinaan rasis terhadap pemain timnas Prancis berkulit gelap, masih terngiang di benak banyak orang.

Selama Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengecam insiden rasisme setelah seorang suporter Argentina melontarkan hinaan kepada pembuat konten Amerika berkulit hitam terkenal, “I Show Speed”, dengan menyuruhnya untuk “menangis di kebun binatang” selama siaran langsung.

Gomez berpendapat bahwa sikap sebagian suporter Amerika Selatan terhadap Argentina juga terkait dengan adanya penolakan terhadap FIFA, akibat kontroversi yang menyertai beberapa keputusannya selama turnamen.

Ia menyoroti bahwa Piala Dunia kali ini diwarnai kritik luas terhadap FIFA, termasuk keputusan yang mengizinkan penyerang Amerika Serikat, Fularin, untuk bermain melawan Belgia di babak 16 besar meskipun telah menerima kartu merah, setelah keputusan tersebut dibatalkan, dan menyusul panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump kepada Gianni Infantino.

Messi di hadapan citra “favorit FIFA”

Jorge Negroe, seorang profesor antropologi asal Meksiko yang mengkhususkan diri dalam studi sosial terkait olahraga, mengatakan, “Piala Dunia edisi ini telah menjadi sangat politis.”

Ia menambahkan bahwa Diego Maradona secara historis dipandang sebagai pemain yang menentang otoritas FIFA, sementara Messi dalam beberapa narasi yang beredar saat ini digambarkan sebagai “bintang favorit” organisasi sepak bola dunia tersebut, menurut Gomez.

Dalam konferensi pers, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyindir kontroversi tersebut ketika ia bertanya kepada para jurnalis tim mana yang akan mereka dukung di final, dan jawaban dari beberapa hadirin adalah: “Spanyol… Spanyol.”

Argentina Menanggapi: Tak Ada yang Memberi Kami Apa-apa

Sementara itu, Lionel Messi menanggapi kontroversi seputar timnas negaranya, menegaskan bahwa Argentina lolos ke final dengan layak.

Kapten timnas Argentina itu berkata: “Empat tahun lalu, kami mencapai apa yang kami inginkan, yaitu bermain di final dan menjadi yang terbaik selama empat tahun. Sekali lagi, kami membuktikan bahwa tidak ada yang memberi kami apa pun.”

Messi menambahkan: “Entah itu disukai oleh sebagian orang atau tidak.”

Dalam upaya untuk mengolok-olok citra kontroversial orang-orang Argentina, salah satu merek minuman “vernet” terkenal di Argentina meluncurkan iklan berjudul “Kami Tidak Bisa Dibatasi,” yang menampilkan para penggemar dari berbagai negara yang sedang mengikuti sesi terapi kelompok sambil mengeluhkan antusiasme berlebihan orang-orang Argentina terhadap tim nasional mereka.

Meskipun ada semua kritik ini, masih ada yang berpegang teguh pada gagasan solidaritas benua, seperti Valentino Tokto, mahasiswa Peru berusia 20 tahun, yang mengatakan: “Saya akan mendukung Argentina karena negara itu berasal dari Amerika Selatan.”