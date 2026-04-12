FIFA dilaporkan sedang mempersiapkan skenario kemungkinan mundurnya Iran dari Piala Dunia 2026 dengan ide baru yang akan memberikan harapan bagi tim nasional Italia untuk tampil di turnamen berikutnya, yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Meskipun impian Italia untuk kembali ke panggung global pupus setelah kekalahan mereka dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti di final playoff Eropa, Azzurri mungkin masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengubah nasib mereka.

Posisi tim nasional Iran terkait partisipasi dalam turnamen yang akan digelar musim panas mendatang masih belum jelas di tengah perang yang sedang dilancarkan Iran, meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino telah memastikan bahwa tim Asia tersebut akan berpartisipasi di Grup Tujuh bersama Mesir, Belgia, dan Selandia Baru.

Sampai tulisan ini dibuat, Iran dijadwalkan memulai kampanyenya pada 16 Juni melawan Selandia Baru, sebelum bertemu Belgia di California, lalu menghadapi Mesir di Lumen Field, Seattle. Sementara itu, FIFA telah menekankan bahwa mereka berharap turnamen ini berjalan sesuai jadwal pertandingan ketika ditanya mengenai hal tersebut.

Playoff antarbenua untuk pertama kalinya

Iran mungkin terpaksa mundur dari Piala Dunia, terutama setelah FIFA menolak memindahkan pertandingan tim tersebut ke luar Amerika Serikat, yang akan menempatkan badan pengatur sepak bola dunia itu dalam posisi yang canggung hanya beberapa minggu sebelum turnamen dimulai.

Namun, FIFA tampaknya sedang mempersiapkan skenario darurat. Menurut laporan yang diterbitkan oleh RMC Sport mengutip surat kabar The Athletic, diskusi sedang berlangsung di dalam FIFA mengenai kemungkinan menyelenggarakan babak playoff antarbenua yang luar biasa jika Iran mundur.

Playoff ini akan melibatkan dua tim dari Asia dan dua dari Eropa di antara tim-tim yang tidak lolos ke turnamen.

Berkat peringkat dunianya, Italia tampaknya menjadi kandidat yang hampir pasti untuk merebut salah satu dari dua slot Eropa dalam babak playoff ini, jika penarikan diri Iran benar-benar dikonfirmasi secara resmi.

Italia kalah dari Bosnia dan Herzegovina dan gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah edisi 2018 dan 2022—bencana yang menyebabkan Gennaro Gattuso mundur dari jajaran pelatih dan juga menjatuhkan presiden federasi sepak bola Italia.

Tim nasional UEA juga bisa menjadi kandidat untuk ikut serta dalam babak playoff khusus ini, mengingat mereka tersingkir oleh Irak, yang lolos ke babak playoff antarbenua dan berhasil melaju ke putaran final.