Seperti dilaporkan kicker dalam laporan terbarunya, penyerang yang diburu itu "cenderung" pindah ke BVB. Borussia juga disebut sudah menyadari sikap El Mala, sehingga Dortmund saat ini tidak merasakan tekanan untuk segera bertindak dalam negosiasi tersebut.

Tak lama kemudian, Bild menambahkan dan juga melaporkan bahwa El Mala dalam komunikasi dengan BVB telah menegaskan bahwa ia bisa membayangkan pindah ke Dortmund. Menurut laporan itu, pemain tim nasional U-21 tersebut kini hanya menunggu kesepakatan antara kedua klub agar ia bisa menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 bersama Die Schwarzgelben.

Dalam beberapa hari terakhir, berulang kali disebutkan bahwa BVB memang telah mengajukan tawaran pertama ke Köln, namun jumlah itu masih jauh di bawah paket total 50 juta euro yang kabarnya diminta.

Tawaran dan pendekatan Dortmund itu bahkan disebut menurut Geissblog telah memicu kekecewaan besar di kubu Effzeh. Menurut laporan tersebut klub itu secara harfiah disebut "tidak setuju dengan cara yang diduga dilakukan Dortmund untuk mencoba memengaruhi sang pemain agar kepindahan menjadi lebih mungkin". Sebagai konsekuensinya, di Geißbockheim mereka secara internal sepakat untuk segera menghentikan segala negosiasi dengan Borussia.

Sky melaporkan adanya paket dengan biaya dasar transfer sebesar 26 juta euro serta bonus hingga 16 juta euro. Namun, hanya setengah dari angka itu yang disebut realistis untuk bisa dicapai. Disebutkan bahwa syarat dari pihak BVB adalah El Mala terpilih sebagai pemain musim ini dan menjadi top skor. Bahkan nominasi untuk Ballon d'Or juga disebut akan memberi Effzeh pemasukan jutaan euro.

BILD menulis soal 34 juta euro tetap plus enam juta euro dalam bentuk bonus. Menurut informasi kicker, tawaran itu juga mencakup jumlah tetap lebih dari 30 juta euro, tetapi secara total tetap tidak berada di kisaran angka yang diinginkan Köln. Direktur olahraga BVB Ole Book menyebut permainan angka itu pada akhir pekan, dalam rangka kekalahan di laga uji coba melawan Fortuna Düsseldorf (1-2), sebagai "banjir informasi yang salah".

"Semua opsi masih terbuka": Ke mana El Mala akan pergi?

Meski BVB dan Book tampil santai dan percaya diri, tampaknya tetap jauh dari pasti bahwa Die Schwarzgelben akan menjadi pemenangnya. AS Roma disebut siap mengeluarkan jauh lebih dari 40 juta euro untuk winger kiri tersebut. Dari Bundesliga, ancamannya justru lebih kecil. RB Leipzig memang sempat dikabarkan tertarik, tetapi rival itu juga disebut tidak siap memenuhi syarat finansial saat ini.

Sementara itu, menurut kicker "semua opsi masih terbuka" bagi El Mala. Sang pemain muda tampaknya juga masih bisa membayangkan bertahan di Köln. Kepala olahraga Thomas Kessler sudah menegaskan beberapa pekan lalu bahwa pemain 19 tahun itu juga akan bermain untuk klub kota katedral tersebut pada musim depan. Saat awal latihan, Kessler mengatakan bahwa memang ada satu atau dua tawaran, "tetapi itu tidak berujung pada transfer. Karena itu saya sangat yakin bahwa dia akan bermain untuk FC pada musim ini."

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Transfer rekor El Mala gagal terwujud beberapa pekan lalu

Selama berbulan-bulan, masa depan El Mala terus menjadi bahan spekulasi, meski pemain berkaki dominan kanan itu masih terikat kontrak di Köln hingga 2030. Tawaran dari FC Brentford disebut sudah diterima FC pada awal bursa transfer musim panas, namun El Mala sendiri kabarnya menolak transfer tersebut.

Bintang muda itu tampil dalam seluruh 34 pertandingan pada musim Bundesliga lalu dan membukukan 13 gol serta lima assist. Meski menjalani musim debut yang kuat di kasta tertinggi Jerman, mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak memasukkannya dalam skuad untuk Piala Dunia.







