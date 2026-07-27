Seperti dilaporkan kicker dalam laporan terbarunya, penyerang yang diminati banyak klub itu "cenderung" pindah ke BVB. Borussia juga disebut sudah mengetahui sikap El Mala tersebut, sehingga Dortmund saat ini tidak merasakan tekanan untuk segera bertindak dalam negosiasi.

Dalam beberapa hari terakhir, berulang kali disebutkan bahwa BVB memang telah mengajukan tawaran pertama ke Koln, tetapi nilainya masih jauh di bawah total paket yang kabarnya diminta, yakni 50 juta euro.

Tawaran dan pendekatan Dortmund itu menurut Geissblog bahkan memicu kekecewaan besar di kubu Effzeh. Menurut laporan tersebut klub itu "tidak setuju dengan cara yang diduga dilakukan Dortmund untuk memengaruhi sang pemain agar transfer menjadi lebih mungkin terjadi", demikian bunyi pernyataan tersebut. Sebagai konsekuensinya, secara internal di Geißbockheim disepakati untuk segera menghentikan seluruh negosiasi dengan Borussia.

Sky melaporkan adanya paket dengan biaya transfer dasar sebesar 26 juta euro serta bonus hingga 16 juta euro. Namun, hanya setengah dari jumlah itu yang disebut realistis untuk dicapai. BILD menulis soal 34 juta euro tetap ditambah enam juta euro bonus. Menurut informasi kicker, tawaran itu juga disebut mencakup nominal tetap lebih dari 30 juta euro, tetapi secara total paket tetap tidak berada di kisaran angka yang diinginkan Koln. Direktur olahraga BVB, Ole Book, menyebut hitung-hitungan angka tersebut pada akhir pekan, dalam rangka kekalahan uji coba melawan Fortuna Düsseldorf (1-2), sebagai "banjir informasi yang salah".

"Semua opsi masih terbuka": Ke mana El Mala akan pergi?

Meski BVB dan Book tampil santai serta percaya diri, belum tentu Die Borussen yang akan mendapatkan lampu hijau. AS Roma disebut siap mengeluarkan jauh lebih dari 40 juta euro untuk pemain sayap kiri itu. Dari Bundesliga, ancamannya justru lebih kecil. RB Leipzig memang sempat dikaitkan dengan ketertarikan, tetapi rival tersebut juga disebut tidak siap memenuhi syarat finansial saat ini.

Sementara itu, menurut kicker , bagi El Mala "semua opsi masih ada di atas meja". Sang youngster juga tampaknya masih bisa membayangkan bertahan di Koln. Direktur olahraga Thomas Kessler sudah menegaskan beberapa pekan lalu bahwa pemain 19 tahun itu juga akan bermain untuk klub kota katedral tersebut pada musim depan. Saat latihan perdana, Kessler mengatakan memang ada satu atau dua tawaran, "tetapi itu tidak berujung pada transfer. Karena itu saya sangat yakin bahwa dia akan bermain untuk FC pada musim ini."

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Transfer rekor El Mala gagal terwujud beberapa pekan lalu

Masa depan El Mala sudah berbulan-bulan menjadi bahan spekulasi, meski kaki kanan itu masih terikat kontrak di Koln hingga 2030. Tawaran dari Brentford FC disebut sudah diterima oleh FC pada awal bursa transfer musim panas, tetapi El Mala sendiri kabarnya menolak transfer tersebut.

Sang bintang muda tampil dalam seluruh 34 pertandingan pada musim Bundesliga lalu dan mencatatkan 13 gol serta lima assist. Meski menjalani musim debut yang kuat di kasta tertinggi Jerman, mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann tidak memasukkannya ke skuad untuk Piala Dunia.







