Harapan baru... Apa yang dikatakan Mohamed Salah setelah kemenangan bersejarah di Piala Dunia?

Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir, mengungkapkan rasa bangga dan syukur setelah tim “Al-Fara’ana” mencetak prestasi bersejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

Timnas Mesir mengalahkan Selandia Baru dengan skor 3-1, sehingga memuncaki grup mereka dengan raihan 4 poin dari dua pertandingan, setelah sebelumnya meraih satu poin hasil imbang melawan Belgia setelah pertandingan antara keduanya berakhir dengan skor 1-1.

Dalam pernyataannya setelah pertandingan yang dilansir situs Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Salah mengatakan, “Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, ini adalah prestasi luar biasa bagi semua pemain dan staf pelatih.”

Bintang tim Firaun itu menambahkan: “Kami memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya sebagai pemuncak grup, dan seiring berjalannya waktu, mungkin rakyat Mesir akan mengingat ini sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah kami.”

Ia menjelaskan: “Tim nasional menampilkan permainan yang bagus, terutama di babak kedua di mana tim Mesir lebih unggul atas Selandia Baru, terbukti dengan mencetak 3 gol serta beberapa kali mengancam gawang lawan.”

Bintang Mesir itu melanjutkan: “Kami di tim nasional telah sepakat untuk memberikan yang terbaik demi membahagiakan para pendukung Mesir dan mencapai tahap sejauh mungkin di Piala Dunia.”

Salah melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan: “Kami memimpin klasemen grup, tetapi pertandingan berikutnya sangat penting. Kami akan merayakannya hari ini dan mulai besok akan mempersiapkan diri menghadapi Iran di babak ketiga.”

Timnas Mesir mendominasi jalannya pertandingan yang digelar dalam kompetisi Grup 7, dan mencetak ketiga golnya pada momen-momen krusial, sementara timnas Selandia Baru hanya mencetak satu gol.

Dengan kemenangan bersejarah ini, tim Firaun menambah poin mereka menjadi 4, sementara memimpin klasemen sementara, dan mempertahankan harapan kuat untuk lolos ke babak kedua untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Kemenangan ini dianggap sebagai momen bersejarah dalam sepak bola Mesir, yang telah lama menanti untuk merasakan kemenangan di panggung sepak bola terbesar di dunia.

Salah memuji semangat kebersamaan dan pengorbanan yang ditunjukkan rekan-rekannya, menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja sama semua orang tanpa kecuali.