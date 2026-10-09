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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Hanya untuk Para Legenda": Syal Al Nassr Menempatkan Ronaldo di Hati Para Suporter

C. Ronaldo
Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang Portugal itu tampil memukau di dalam dan luar lapangan

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, menempatkan dirinya di hati para suporter klub, setelah aksi istimewa yang ia lakukan usai pertandingan melawan Al Diriyah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat malam, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Ronaldo menorehkan jejaknya dalam laga tersebut, mencetak gol pertama pada menit ke-23, setelah winger asal Prancis Kingsley Coman melepaskan tembakan keras yang ditepis oleh kiper Walid Abdullah, sebelum bola itu sampai kepadanya di depan gawang yang kosong.


Namun, jejak paling menonjol justru datang setelah pertandingan berakhir, tepatnya sebelum perayaan bersama para suporter di Stadion Al Awwal Park atas kemenangan telak ini.

Sebelum perayaan dimulai, Ronaldo memungut sebuah syal klub Al Nassr di lapangan, sebelum mengenakannya di lehernya.

Momen tersebut memikat para suporter klub Al Nassr, yang mengelu-elukannya di media sosial, dan menganggapnya sebagai bukti hubungan kuat yang menjalin mereka dengan bintang Portugal itu.

Klub Arab Saudi itu sendiri merayakan momen tersebut, melalui video yang mereka bagikan di akun resminya di situs "X", dengan komentar: "Warna entitas terbesar hanya dikenakan oleh orang-orang besar".

Perlu dicatat bahwa para suporter Al Nassr berupaya mendukung Ronaldo sebelum pertandingan dimulai, melalui nyanyian namanya, dan mengangkat spanduk untuk menyokongnya, setelah krisis terbaru yang terjadi antara dirinya dan pelatihnya Jorge Jesus di timnas Portugal.

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