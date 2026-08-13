Kepindahan penyerang Barcelona, Ferran Torres, ke Paris Saint-Germain tampaknya tinggal menunggu waktu, setelah keputusan terakhir Barca.

Sejumlah laporan sebelumnya telah menegaskan bahwa Paris Saint-Germain telah mencapai kesepakatan awal dengan Barcelona terkait transfer pemain Spanyol, Ferran Torres.

Beberapa jam terakhir diwarnai negosiasi yang sangat intensif antara para pejabat Paris dan Barcelona; di dalamnya terdapat penawaran, penawaran balasan, dan diskusi mengenai detail-detail rinci, hingga tercapai kesepahaman yang secara praktis menuntaskan kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Barcelona memutuskan mengizinkan Ferran Torres absen dari latihan pada Kamis pagi untuk hari kedua secara berturut-turut.

Penyerang berusia 26 tahun itu, yang seharusnya kembali ke latihan Hansi Flick kemarin, Rabu, tengah menyelesaikan proses transfernya ke Paris Saint-Germain dengan persetujuan klub Catalan tersebut, yang pada saat bersamaan sedang menjalankan negosiasi dengan klub Prancis itu.

Perlu dicatat bahwa Pau Cubarsi, Dani Olmo, dan Lamine Yamal telah bergabung dengan grup pada awal latihan kemarin, namun Pedri Gonzalez melanjutkan latihan di gym tanpa menginjak lapangan.

Sementara itu, Marc Casado, Hector Fort, Jofre Torrents, Toni Marquez, Gil Fernandez, dan Toni Fernandez terus berlatih secara terpisah dari grup sambil menunggu solusi untuk masa depan mereka, sebuah situasi yang rumit bagi mereka.

Daftar pemain tim cadangan yang masih berada di bawah komando Flick meliputi penjaga gawang Aron Yaakobishvili, yang juga mendekati kepindahan ke Almeria, bek tengah Alvaro Cortes, bek kanan Xavi Espart, bek kiri Jordi Pisquer, para pemain lini tengah Ibrima Toukara, Aurin Gorin, dan Bryan Farinas, serta penyerang Hamza Abdelkarim.