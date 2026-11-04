Golnya yang membawa tim unggul 1-0 atas Rojiblancos pada Selasa malam merupakan gol kelima Karl di Liga Champions sepanjang kariernya sejauh ini.

Pada usia 18 tahun dan 254 hari, Karl kini menjadi pemain termuda keempat sepanjang sejarah yang mencapai jumlah tersebut di Liga Champions. Hanya Lamine Yamal dari Barcelona (17 tahun, 291 hari), Kylian Mbappe dari Real Madrid (18 tahun, 120 hari), serta legenda Blancos, Raul (18 tahun, 162 hari), yang lebih muda daripada pemain lini serang Bayern Munich itu saat mencetak gol kelima mereka di Liga Champions.

Itu merupakan gol pertama Karl di kompetisi ini pada musim berjalan. Empat gol lainnya, termasuk satu gol bersejarah, ia cetak pada musim sebelumnya. Secara keseluruhan, pemain berusia 18 tahun itu mencatat dua gol dan dua assist dalam 13 pertandingan resmi pada musim 2026/27.

Namun, Karl menjadi sorotan bukan hanya karena golnya. Selebrasinya setelah itu, ketika ia menempelkan kedua tangan ke telinga sambil memperagakan gestur "bla-bla", juga mendapat perhatian besar dari media.

Mengapa Lennart Karl melakukan gestur selebrasi itu saat melawan Atletico Madrid?

Sebab, secara teori, sindiran Karl itu bisa saja ditujukan antara lain kepada salah satu pengkritiknya, presiden kehormatan FCB sekaligus tokoh berpengaruh di klub, Uli Hoeneß. Bagaimanapun, Hoeneß turut memicu perdebatan publik belakangan ini mengenai pemain berusia 18 tahun tersebut.

Dalam wawancara dengan Welt am Sonntag, ia mengatakan tentang Karl: "Saya berniat berbicara serius dengannya." Menurutnya, Karl "masih jauh dari status superstar. Pemain muda membutuhkan kerendahan hati. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya karena masih ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. [...] Pemain muda juga membutuhkan tekanan. Misalnya, saya tidak tahu apakah selalu memanjakan Lennart Karl itu baik baginya."

Sebaliknya, Karl mendapat dukungan dari rekan setimnya, Manuel Neuer, yang seusai kemenangan atas Atletico mengatakan kepada DAZN agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan: "Lenny adalah bagian yang sangat penting dari tim. Dia bagian dari kelompok ini dan karena itu kami ikut senang untuknya. Kami selalu berharap dia tampil sebaik mungkin dan menunjukkan performa hebat. Hari ini dia kembali membuktikannya," kata Neuer membela rekan setimnya yang masih muda itu. Penegasan pemain berusia 40 tahun tersebut: "Tidak ada yang perlu diperdebatkan ataupun dibahas."