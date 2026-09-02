Hanya tiga hari setelah berpisah dengan Atletico! Pemain muda menandatangani kontrak dengan Real Madrid

Menurut as, Real dikabarkan sangat berminat pada pemain ofensif berusia 20 tahun itu, yang pada musim lalu mencetak empat gol dalam 16 pertandingan untuk Atletico C dan juga membuat sensasi di UEFA Youth League, setelah ia bisa direkrut secara gratis.

"Setelah 11 tahun, saatnya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Atletico Madrid," ujar Rajado pada 30 Agustus lalu. "Sulit untuk menggambarkan apa yang saya rasakan, karena saya datang ke sini saat masih anak-anak dan praktis tumbuh besar di klub ini."

Rajado mengatakan bahwa di Atleti ia "menghabiskan bagian yang sangat penting dalam hidup saya dan membawa begitu banyak kenangan. Saya mengalami momen-momen yang sangat indah, ada juga yang kurang indah, tetapi dari semuanya saya belajar sesuatu."

"Tidak mudah meninggalkan tempat yang selama sebelas tahun menjadi rumah saya, tetapi saya juga pergi dengan sangat bangga karena telah mengenakan jersey ini dan membela lambang ini. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepada saya selama bertahun-tahun ini."