"Menurut saya, ini tinggal hitungan hari," kata Kane dalam konferensi pers klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu menjelang duel Liga Champions melawan Atletico di Madrid.

Pemain asal Inggris itu menjelaskan perkembangan pembicaraan dengan petinggi FCB: "Ada pembicaraan yang baik sepanjang akhir pekan dan juga hari ini. Saya tahu saya terus mengatakan bahwa kami hampir mencapai kesepakatan, tetapi sekarang kami benar-benar sudah sangat dekat. Detail tetaplah detail dalam setiap kontrak."

Ia melanjutkan: "Banyak poin utama sudah disepakati dan kami puas dengan hasilnya. Namun, dalam setiap kontrak ada banyak hal kecil yang harus diperhatikan, serta detail-detail kecil yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh para pengacara."

Kane menegaskan kembali di akhir: "Secara keseluruhan, menurut saya ini lebih soal hitungan hari daripada pekan. Pembicaraan hari ini juga kembali berjalan baik. Semoga dalam beberapa hari ke depan kami sudah bisa menuntaskannya."

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 SVW

Menurut rumor, Kane akan menandatangani kontrak dengan Bayern hingga 2029. Beberapa sumber juga melaporkan kontrak baru hingga 2030.

Getty Images

Harry Kane di FC Bayern: 156 gol dalam 160 pertandingan

Pada awal Oktober, Sky dan Bild sama-sama melaporkan bahwa telah ada terobosan dalam negosiasi antara Kane dan klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu. Presiden Herbert Hainer kemudian menjelaskan apa yang masih menghambat penyelesaian akhir kesepakatan tersebut.

"Ada banyak detail yang harus dibahas. Hak citra, hak pribadi, dan sebagainya. Kami akan menyelesaikan detail-detail itu. Ini bukan soal durasi kontrak atau hal semacamnya," kata Hainer kepada Bild: "Saya sangat optimistis. Saya tahu dari Jan Dreesen dan jajaran direksi kami bahwa pembicaraan berjalan sangat baik. Harry dan keluarganya merasa sangat nyaman di Munich. Saya sangat, sangat optimistis bahwa semuanya akan segera rampung."

Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke Munich pada 2023. FCB membayar biaya transfer dasar sebesar 95 juta euro untuk pemain berusia 33 tahun itu, yang sejak saat itu mencetak 156 gol dan membuat 41 assist dalam 160 pertandingan resmi. Baru-baru ini, ia memenangi Ballon d'Or yang bergengsi.