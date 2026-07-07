Hanya selangkah lagi yang memisahkan Jesus dari jabatan pelatih timnas Portugal

Roberto Martínez secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih tim nasional Portugal, setelah tiga setengah tahun menjabat sejak Januari 2023, menyusul tersingkirnya tim tersebut di babak 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Spanyol, sementara Federasi Sepak Bola Portugal telah menetapkan penggantinya dengan memilih pelatih berpengalaman Jorge Jesus.

Surat kabar Portugal “A Bola” mengungkap bahwa Ketua Federasi Pedro Proença memilih Jesus, yang berusia 71 tahun, untuk memimpin “Selecção” pada Kejuaraan Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030 yang akan diselenggarakan oleh Portugal bersama Spanyol dan Maroko.

Martínez mengatakan dalam konferensi pers: “Ini adalah akhir dari sebuah babak, dan sekarang penting untuk ada sosok baru. Presiden berhak memilih pelatihnya, dan saya menghargai semua dukungan yang telah mereka berikan kepada saya,” sambil menegaskan bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang setelah berakhir.

Penunjukan Jesus ini terjadi setelah ia hengkang dari klub Al-Nassr di Arab Saudi pada akhir musim lalu. Ia dijadwalkan akan bertemu dengan Braga segera setelah rombongan Portugal kembali dari Piala Dunia untuk menandatangani kontrak secara resmi, sebagai langkah yang bertujuan memulihkan stabilitas dan membangun kembali kepercayaan setelah kegagalan terakhir.

Martínez sebelumnya mengambil alih jabatan tersebut menggantikan Fernando Santos setelah Piala Dunia Qatar 2022, namun kegagalannya meraih prestasi yang berarti meskipun memiliki generasi bintang yang luar biasa mempercepat kepergiannya di tengah kritik luas dari suporter dan media.