Hanya selangkah lagi untuk menyamai rekor Pelé... Ronaldo masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, masuk dalam daftar pemain dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia, setelah mencetak gol ke gawang Kroasia pada edisi turnamen kali ini.

Ronaldo memimpin timnas Portugal meraih kemenangan sulit atas rekan-rekan Luka Modrić dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang digelar dini hari Jumat ini di babak 32 besar, sehingga tim tersebut akan menghadapi Spanyol dalam laga sengit di babak 16 besar pada Senin mendatang.

Gol bintang Al-Nassr asal Saudi Arabia itu tercipta dari tendangan penalti yang dieksekusi pada menit ke-68 tepat di tengah gawang.

Ini adalah gol ke-11 Ronaldo di Piala Dunia, dan ia adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol di enam edisi berbeda turnamen ini.

Meskipun demikian, ini merupakan gol pertamanya di babak gugur Piala Dunia, meskipun ia telah bermain dalam 8 pertandingan babak gugur di lima edisi sebelumnya.

Menurut statistik “Mister Ship”, Ronaldo menempati peringkat kesembilan dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, daftar yang dipimpin oleh rivalnya, Lionel Messi, bintang Argentina, dengan 19 gol.

Ronaldo menyamai rekor pemain Jerman Jürgen Klinsmann dan pemain Hungaria Sándor Kocsis, sementara ia hanya terpaut satu gol untuk menyamai rekor legenda Brasil almarhum Pelé, yang mencetak 12 gol.

Harry Kane, bintang Inggris saat ini, berada di peringkat keenam bersama mantan pemain Prancis Just Fontaine, masing-masing dengan 13 gol.

Ada 4 pemain di Piala Dunia 2026 yang masuk dalam 10 pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, sehingga peringkatnya bisa berubah kapan saja. Para pemain tersebut adalah: pemuncak klasemen Messi dengan 19 gol, runner-up Kylian Mbappé dengan 18 gol, Kane di peringkat keenam dengan 13 gol, kemudian Ronaldo di peringkat kesembilan dengan 11 gol.