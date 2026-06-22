Hanya sehari setelah hengkang dari Ajax, Óscar García tiba-tiba sudah mendapatkan pekerjaan baru

Óscar García akan segera menjadi pelatih baru klub Polandia Pogon Szczecin, demikian dilaporkan oleh media Polandia terpercaya Meczyki.

Pada hari Minggu, Ajax mengumumkan melalui siaran pers bahwa kerja sama dengan García dihentikan segera. Klub tersebut mendoakan kesuksesan baginya di masa depan.

Masa depannya kini berada di Polandia. Pogon menempati peringkat kesembilan di kasta tertinggi liga Polandia musim lalu.

Menurut Meczyki, dengan kedatangan García, Pogon juga sudah memastikan rekrutan pertama mereka di bursa transfer musim panas ini. Pelatih asal Spanyol itu telah berbicara dengan penyerang berusia 33 tahun, Jean-Pierre Nsame, yang saat ini masih bermain untuk Legia Warsawa. García sangat ingin membawanya ke Pogon.

García ditunjuk sebagai pelatih Jong Ajax hampir segera setelah Jordi Cruijff dilantik sebagai direktur teknis di Ajax, namun ia dengan cepat dipromosikan.

Cruijff memutuskan untuk memecat pelatih sementara Fred Grim beberapa bulan sebelum akhir musim dan menggantikannya dengan García.

Di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol tersebut, Ajax finis di peringkat kelima VriendenLoterij Eredivisie dan kemudian berhasil memenangkan babak play-off untuk memperebutkan tiket ke babak kualifikasi Conference League.