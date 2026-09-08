Menurut superkomputer OPTA, ada probabilitas 19,4 persen bahwa juara rekor Jerman itu akan bisa mengangkat trofi Si Kuping Besar yang didambakan pada Juni 2027. Bayern Munich hanya kalah dari Arsenal, yang menurut AI memiliki peluang lebih baik, yakni 20,9 persen.

Bayern juga memiliki peluang 32,4 persen untuk mencapai partai final di Estadio Metropolitano, Madrid, sementara kemungkinan lolos ke semifinal berada di angka 49 persen. Peluang untuk menembus perempat final ada di 70,4 persen, sedangkan menurut superkomputer FCB bahkan punya peluang 93,3 persen untuk mencapai babak 16 besar.

Peluang tiga klub Jerman lainnya untuk mengangkat trofi Si Kuping Besar jauh lebih kecil. Sementara BVB masih memiliki peluang 1,8 persen untuk meraih gelar, VfB Stuttgart dan RB Leipzig masing-masing hanya punya 0,7 persen dan 0,3 persen.

Peluang untuk tampil di babak 16 besar sedikit lebih baik. Borussia Dortmund memiliki kemungkinan 58,1 persen untuk mencapai fase 16 besar, VfB 52 persen, dan RB 33,6 persen.

Klub mana yang punya peluang paling kecil di Liga Champions?

Menurut superkomputer, peluang paling kecil untuk menjuarai Liga Champions dimiliki klub Ukraina Shakhtar Donetsk dengan 0 persen. Bahkan untuk mencapai semifinal saja akan setara dengan sebuah sensasi - probabilitasnya hanya 0,1 persen.

BVB secara resmi memulai musim baru kompetisi antarklub elite Eropa hari ini, Selasa, lewat laga melawan Villarreal. Besok giliran VfB Stuttgart (melawan Viking FK), sebelum Bayern (melawan Bodö/Glimt) dan Leipzig (melawan Como) mulai bertanding pada Kamis.