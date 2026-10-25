Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Brighton Fabian Hurzeler mengecam pendekatan taktik Liverpool setelah timnya kalah 2-0 dalam laga Liga Primer Inggris di Anfield pada Minggu. Meski kalah, Hurzeler menegaskan bahwa hanya para pemainnya yang menunjukkan keinginan nyata untuk menyerang sepanjang pertandingan.

Iklan

Hurzeler soroti dominasi Brighton meski kalah

Hurzeler frustrasi setelah menyaksikan timnya kalah 2-0 dari Liverpool di Anfield. Meski demikian, pelatih asal Jerman itu bersikeras bahwa tim tamu lebih unggul dalam menciptakan peluang dan menunjukkan niat menyerang. Angka-angka mendukung klaimnya: penguasaan bola Liverpool yang hanya 35,6% merupakan angka terendah kedua mereka yang tercatat dalam kemenangan kandang di Premier League sejak 2003-04. Angka itu juga menjadi yang terendah dalam kemenangan liga mereka di Anfield sejak mengalahkan Chelsea pada November 2010 (35,3%).

Gol bunuh diri Pascal Gross dan penyelesaian tajam Alexander Isak menentukan hasil pertandingan, sekaligus memastikan tiga poin tetap berada di Merseyside. Namun, Hurzeler merasa skor akhir tidak mencerminkan jalannya laga maupun ambisi yang ditunjukkan kedua tim.

Berbicara kepada pers seusai pertandingan, Hurzeler tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kekalahan tersebut. “Saya pikir semua orang di stadion melihat bahwa ada satu tim yang benar-benar berusaha menciptakan peluang dan berusaha memenangkan pertandingan ini. Karena itu, saya harus memuji para pemain saya,” kata pelatih Brighton itu, seperti dikutip ESPN.

Ketajaman penyelesaian menjadi pembeda bagi Liverpool

Pelatih Brighton itu kembali menyoroti apa yang menurutnya merupakan kesenjangan besar antara penampilan timnya dan hasil akhir laga Premier League tersebut. Namun, kenyataan di lapangan berpihak kepada tim Andoni Iraola. Liverpool meraih kemenangan keempat berturut-turut di semua kompetisi, hasil yang mengangkat mereka ke posisi keempat klasemen Premier League.

Iklan Iklan

“Saya pikir semua orang di stadion, termasuk Anda, merasa kami menyia-nyiakan peluang. Ini bukan hanya soal apa yang terjadi setelah mereka mencetak gol,” jelas Hurzeler kepada wartawan. “Sebelum mereka mencetak gol pun, kami punya satu atau dua peluang besar. Hari ini, saya pikir perbedaannya hanya mereka mencetak gol dan kami tidak. Mereka mencatatkan nirbobol karena bertahan dengan baik melalui bek-bek tengah mereka, bek sayap Ronald Araujo, dan Milos Kerkez.”

Topik Terkait

Ketangguhan pertahanan bantu Liverpool raih kemenangan keempat beruntun

Meski Brighton mendominasi penguasaan bola, Liverpool menunjukkan ketangguhan yang menjadi ciri penampilan mereka belakangan ini. Hurzeler mengakui penampilan individu para pemain lini belakang Liverpool dan menyoroti bagaimana mereka mampu meredam serangan timnya pada saat-saat penting. Meski kalah, itu baru menjadi kekalahan kedua Brighton dalam 13 pertandingan di semua kompetisi musim ini, sehingga mereka tetap berada di posisi ketiga klasemen Premier League.

“Saya pikir mereka memblokir banyak tembakan,” tambah Hurzeler saat menanggapi upaya bertahan tim tuan rumah. “Mereka benar-benar bertahan dengan baik di kotak penalti. Kami tidak punya efektivitas seperti itu. Kami tidak bisa menjaga gawang tetap tanpa kebobolan karena melakukan kesalahan-kesalahan sederhana dan kalah dalam beberapa duel individu yang penting. Namun, secara keseluruhan saya melihat banyak hal positif dari tim ini. Saya melihat tim yang benar-benar yakin pada pendekatan kami, tetap mengikuti rencana pertandingan, dan terus berjuang. Itu sangat membuat frustrasi karena kami semua merasa telah menyia-nyiakan peluang di sini hari ini.”

Iklan

Jadwal padat menanti Brighton

Brighton tidak punya banyak waktu untuk memikirkan kekalahan ini karena rangkaian pertandingan berat sudah menanti. Mereka akan bertandang menghadapi Manchester City pada putaran keempat Carabao Cup, Rabu, sebelum kembali menghadapi lawan yang sama di kandangnya dalam laga Premier League, Sabtu. Rangkaian laga tandang mereka berlanjut pada 5 November dengan lawatan ke Getafe di UEFA Conference League.