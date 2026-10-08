Bintang Spanyol David Silva menjadi sorotan utama pemberitaan pada Rabu kemarin, setelah seluruh media mewartakan bahwa transfer kepindahannya ke klub Supreme Shatin di Hong Kong telah rampung, dan klub pun mengumumkan kedatangannya dengan penuh suka cita.

Supreme Shatin menyambut kesepakatan luar biasa ini melalui akun resmi mereka di Instagram kemarin dengan mengatakan: "Para pendiri kami telah meraih keberuntungan besar dengan transfer ini!", seraya mengumumkan sejumlah keistimewaan khusus bagi para suporter yang meliputi akses di balik layar serta sesi latihan eksklusif untuk menyaksikan sang bintang peraih Piala Dunia 2010.

Namun dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo", pemain berusia 40 tahun yang telah mengumumkan pensiun lebih dari tiga tahun lalu itu menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

Silva berkata: "Saya terkejut, pada akhirnya hal ini tidak lebih dari sekadar satu pertandingan. Mereka memberi tahu saya seolah-olah saya telah menandatangani kontrak untuk satu musim penuh, dan mereka memberi saya kesempatan bermain hanya pada sore hari. Saya tidak berada di sini kecuali satu sore saja."

Ia menambahkan: "Ini adalah pertandingan liga, tetapi tetap hanya sekadar satu pertandingan. Ketika mereka menawarkan hal ini kepada saya, tampak menarik karena berlangsung di Hong Kong, kota yang sangat saya cintai. Saya punya seorang teman di sana, dan saya telah mengunjunginya beberapa kali. Tidak ada salahnya saya ikut serta dalam satu pertandingan dan berusaha menampilkan permainan yang baik."

Ia melanjutkan: "Sebagian orang menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap sisi finansial saya, tetapi pada akhirnya, saya tertawa, karena orang-orang begitu cepat mengambil keputusan hanya dengan sedikit pancingan. Namun persoalannya tidak demikian di sini; berkat ayah dan penasihat saya, yang bersama mereka saya telah berinvestasi dengan baik selama bertahun-tahun, saya telah meraih kesuksesan besar."