Pejcinovic datang dari tim degradasi VfL Wolfsburg ke wilayah Swabia dan menandatangani kontrak dengan VfB hingga 30 Juni 2031.

Menurut laporan media, nilai transfernya disebut berada di angka 25 juta euro, yang akan menjadikan pemain berusia 21 tahun itu sebagai pembelian termahal kedua dalam sejarah klub. Pemegang rekor adalah Deniz Undav, yang musim lalu bergabung dengan tim Swabia dengan nilai 26,7 juta euro.

"Saya sudah tidak sabar untuk memulai di VfB, antusiasme saya sangat besar. Saya sudah mengenal beberapa rekan setim baru saya dari tim junior DFB dan saya menjalani pembicaraan yang sangat baik dengan para petinggi, karena itu saya tidak perlu berpikir lama ketika mendengar ketertarikan VfB," kata Pejcinovic, seperti dikutip dalam pernyataan resmi klub.

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Dzenan Pejcinovic mencetak 12 gol untuk Wolfsburg pada 2025/26

Direktur olahraga Fabian Wohlgemuth menegaskan: "Di satu sisi kami yakin dengan kemampuan sepak bolanya, di sisi lain kami berupaya untuk terus memperkuat skuad menghadapi tugas yang akan datang di Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal. Dzenan memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk langsung menjadi opsi berharga di lini serang."

Pemain berusia 21 tahun itu mencetak 12 gol kompetitif untuk VfL Wolfsburg pada musim sebelumnya. Selain itu, ia juga meniti karier di berbagai tim nasional junior DFB.