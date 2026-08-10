Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Hanya satu pemain yang lebih mahal dalam sejarah klub! VfB Stuttgart merekrut pemain incarannya dari VfL Wolfsburg

Bundesliga
D. Pejcinovic
Transfers
2. Bundesliga
VfB Stuttgart
Wolfsburg

VfB Stuttgart telah merekrut penyerang Dzenan Pejcinovic (21). Klub Bundesliga itu mengumumkannya pada Senin.

Pejcinovic datang dari tim degradasi VfL Wolfsburg ke wilayah Swabia dan menandatangani kontrak dengan VfB hingga 30 Juni 2031.

Menurut laporan media, nilai transfernya disebut berada di angka 25 juta euro, yang akan menjadikan pemain berusia 21 tahun itu sebagai pembelian termahal kedua dalam sejarah klub. Pemegang rekor adalah Deniz Undav, yang musim lalu bergabung dengan tim Swabia dengan nilai 26,7 juta euro.

"Saya sudah tidak sabar untuk memulai di VfB, antusiasme saya sangat besar. Saya sudah mengenal beberapa rekan setim baru saya dari tim junior DFB dan saya menjalani pembicaraan yang sangat baik dengan para petinggi, karena itu saya tidak perlu berpikir lama ketika mendengar ketertarikan VfB," kata Pejcinovic, seperti dikutip dalam pernyataan resmi klub.

Dzenan PejcinovicGetty Images

Dzenan Pejcinovic mencetak 12 gol untuk Wolfsburg pada 2025/26

Direktur olahraga Fabian Wohlgemuth menegaskan: "Di satu sisi kami yakin dengan kemampuan sepak bolanya, di sisi lain kami berupaya untuk terus memperkuat skuad menghadapi tugas yang akan datang di Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal. Dzenan memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk langsung menjadi opsi berharga di lini serang."

Pemain berusia 21 tahun itu mencetak 12 gol kompetitif untuk VfL Wolfsburg pada musim sebelumnya. Selain itu, ia juga meniti karier di berbagai tim nasional junior DFB.

Club Friendlies
Fulham crest
Fulham
FUL
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
2. Bundesliga
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google