Pasalnya, seperti diungkap penyedia data Opta, pemain timnas Austria itu menorehkan catatan istimewa saat menghadapi Rojiblancos, sebuah pencapaian yang nyaris tak ada duanya secara statistik di Liga Champions.

Laimer, yang secara nominal bermain sebagai bek kanan, mencatatkan 13 aksi di kotak penalti lawan. Salah satunya adalah gol spektakulernya pada menit ke-74 yang membawa Bayern unggul 2-0 dan nyaris memastikan kemenangan. Sejak pencatatan data terperinci dimulai pada musim 2003/04, hanya satu bek sebelum Laimer yang pernah melakukannya.

Marcelo mencatatkan jumlah aksi yang sama di kotak penalti Bayern Munich saat menghadapi mereka pada perempat-final 2017. Namun, ada statistik lain yang menggambarkan dominasi Bayern pada hari yang nyaris sempurna di Madrid.

Konrad Laimer Dinobatkan Sebagai "Man of the Match" Bersama Bayern Munich

Ketika Laimer dan rekannya di sisi kiri, Josip Stanisic, berulang kali maju membantu serangan, Laimer sama sekali tidak dituntut untuk bertahan di kotak penalti sendiri. Ia tidak sekali pun harus membantu pertahanan di kotak penalti klub pemegang rekor gelar juara itu saat menghadapi Atletico. Hal ini juga berkat Dayot Upamecano dan Jonathan Tah yang tampil luar biasa dalam bertahan dengan maju menekan, serta tekanan balik agresif Bayern sebagai sebuah tim.

Pers Spanyol seusai pertandingan juga menyadari bahwa Laimer, bersama Upamecano yang tampil gemilang, menjadi penentu kemenangan Bayern. Pemain berusia 29 tahun yang dinobatkan UEFA sebagai pemain terbaik pertandingan itu "berlari seolah tidak akan pernah lelah" dan pada babak kedua bahkan mulai "terbang", tulis AS.

Beberapa hari sebelumnya, Laimer juga tampil apik dan mencetak gol dalam laga besar Bundesliga melawan BVB. Karena itu, direktur olahraga Max Eberl menyebut penampilan pemain Austria tersebut "kelas dunia" pada Selasa malam di Madrid dan secara khusus memujinya.

"Konny memang seperti itu. Dia mesin dan sangat cocok di sini. Tahun lalu pun, saat kami memainkan sepakbola yang begitu brilian, Konny selalu menjadi orang yang memberi kami energi dan dorongan ketika kami membutuhkannya. Dan sekarang dia kembali melakukannya sebagai salah satu pemimpin tim."

Laimer Di Bayern Munich: "Bukan Maradona", Tapi "Sangat Penting"

Menjelang musim panas, sempat terjadi silang pendapat terbuka yang cukup menyita perhatian terkait perpanjangan kontrak pemain Austria yang serbabisa itu. Setelah itu, presiden kehormatan Uli Hoeneß angkat bicara dengan tegas menyusul tuntutan gaji yang kabarnya diajukan kubu Laimer. Laimer adalah "pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim. Namun, dia bukan Maradona. Dan pemain seperti itu harus menerima bahwa ada batasnya," kata Hoeneß kala itu kepada DAZN.

Pada akhirnya, klub dan pemain mencapai kesepakatan setelah Piala Dunia untuk memperpanjang kontrak hingga 2029. Keramaian sebelumnya? Tidak perlu dibesar-besarkan, seperti ditegaskan Laimer kemudian.

"Pada akhirnya, yang ditulis selalu lebih banyak daripada kenyataannya. Begitulah bisnis ini. Kalian juga harus melakukan pekerjaan kalian, dan itu tidak masalah," kata Laimer dalam sesi bersama media di Pulau Jeju, Korea Selatan, pada musim panas. "Saya selalu santai. Untuk waktu yang lama, sama sekali tidak ada kontak, lalu menjelang akhir komunikasi kembali lebih sering. Setelah itu, kesepakatan tercapai relatif cepat karena saya juga tidak pernah punya alasan untuk menolaknya. Saya selalu ingin bertahan di sini."