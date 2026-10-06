Kecerdasan buatan memprediksi destinasi yang menanti para pemain Manchester City, jika hukuman degradasi diterapkan kepada mereka, di tengah vonis bersalah yang mereka terima baru-baru ini.

Sebuah komisi independen menyimpulkan bahwa klub Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Liga Primer Inggris selama sembilan musim, serta sebagian besar tuduhan terkait sikap tidak kooperatif mereka dengan penyelidikan liga.

Klub Manchester City terus membantah tuduhan tersebut dan menegaskan tidak bersalah, dan karena alasan inilah mereka mengajukan banding.

Namun demikian, jika banding klub gagal, mereka akan menghadapi sejumlah hukuman berat, termasuk pengurangan poin, denda, dan bisa jadi sampai pada pengusiran dari Liga Primer Inggris.

Jika hal itu terjadi dan City terdegradasi ke divisi yang lebih rendah, mereka akan menghadapi kemungkinan kehilangan seluruh pemainnya, terutama para bintang besar.

Surat kabar "The Sun" menyebut bahwa kecerdasan buatan memprediksi Real Madrid akan paling diuntungkan dibanding klub lainnya, karena mereka dapat menarik delapan bintang dari Manchester City, termasuk penyerang Erling Haaland.

Real Madrid, destinasi potensial bagi 8 bintang

Nama Haaland, yang berusia 26 tahun, telah lama dikaitkan dengan Real Madrid yang masih mencari penyerang tengah istimewa berikutnya setelah Karim Benzema.

Ini berarti Los Blancos juga akan mengungguli rival mereka Barcelona, yang turut memantau pemain internasional Norwegia tersebut.

Real Madrid juga berusaha mendatangkan Enzo Fernandez musim panas lalu, dan mereka mungkin akhirnya bisa mendapatkan pemain tersebut jika Manchester City terdegradasi — klub yang mendahului mereka dalam memperoleh tanda tangan gelandang itu.

Bersama Haaland dan Fernandez, yang berusia 25 tahun, bisa ikut bergabung Ayoub Bouaddi, Phil Foden, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, dan Josko Gvardiol — sementara Mateo Kovacic mungkin kembali ke Santiago Bernabeu.

Manchester United di posisi kedua

Manchester United mungkin bisa merampungkan 5 transfer besar sebagai akibat dari skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

United bisa mendapatkan target-target lamanya, Gianluigi Donnarumma dan Elliot Anderson, sementara Matheus Nunes mungkin datang untuk memperkuat posisi bek kanan Manchester United.

Manchester United juga dapat menyambar para bintang yang dibesarkan di Manchester, seperti Nico O'Reilly dan Rico Lewis.

Liverpool dan target-target lama

Liverpool adalah klub lain di Liga Primer Inggris yang berharap meraih keuntungan dari hal ini, karena mereka akhirnya bisa mendapatkan target-target lamanya, Antoine Semenyo dan Marc Guehi, yang pernah begitu dekat untuk pindah ke Anfield hingga ia mengirimkan pesan perpisahan kepada para suporter Crystal Palace sebelum klubnya saat itu membatalkan transfer tersebut pada tahun 2025.

Bersama Semenyo, 26 tahun, dan Guehi, 26 tahun, bisa ikut bergabung Rayan Ait-Nouri dan kapten City Ruben Dias, yang akan membentuk duet luar biasa dengan Virgil van Dijk di posisi bek tengah.

Dan Arsenal tidak punya alasan untuk tidak berharap menarik Jeremy Doku ke Stadion Emirates untuk bermain di bawah arahan Mikel Arteta, mantan asisten Pep Guardiola.

Chelsea mungkin kembali merekrut penjaga gawang Marcus Bettinelli, dan Everton mungkin bisa mendapatkan kembali mantan bintangnya Iliman Ndiaye setelah menjualnya ke Manchester City dengan berat hati musim panas lalu.

Rayan Cherki dan Saint-Germain

Rayan Cherki mungkin kembali ke Prancis untuk bermain bersama Paris Saint-Germain, lawan mantan klubnya Lyon, sementara Geronimo Rulli dan Allan mungkin bergabung ke Real Sociedad dan Palmeiras secara berturut-turut.