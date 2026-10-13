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Falko Blöding
Diterjemahkan oleh

"Hanya pada menit-menit awal": Christoph Kramer menyebut kesalahan besar FC Bayern pada babak pertama melawan Viking Stavanger

Champions League
Viking vs Bayern Munich
Viking
Bayern Munich

FC Bayern menjalani babak pertama yang ingin segera mereka lupakan saat menghadapi Viking Stavanger di Liga Champions. Belum genap dua menit, gawang tim tamu yang dijaga Jonas Urbig, pengganti Neuer, sudah kebobolan: Gianni Stensness memenangi duel di tengah kotak penalti setelah sepak pojok dan menyundul bola ke sudut kanan gawang. Keadaan semakin buruk bagi tim asal München yang lebih dominan ketika tim nonunggulan dari Norwegia itu menggandakan keunggulan sebelum jeda. Setelah serangan balik yang dibangun dengan apik, Peter Christiansen dengan cerdik melewati Nathaniel Brown lalu melepaskan tembakan mendatar terarah dari jarak 20 meter.

Sementara petinggi FCB Max Eberl dan Jan-Christian Dreesen duduk di tribune dengan wajah membeku, pengamat televisi Christoph Kramer melontarkan kritik tegas. Menurutnya, gol pembuka itu merupakan "obat kuat paling ampuh bagi euforia" dan sebenarnya bisa dengan mudah dihindari Bayern.

Juara dunia 2014 itu lebih dulu menegaskan bahwa ia "sangat menyukai cara bermain FCB di bawah Vincent Kompany dalam beberapa tahun terakhir". Namun, ia menambahkan: "Terutama saat bermain tandang, pada menit-menit awal Anda harus meredam atmosfer stadion dan sesekali membuang bola ke tribune. Hanya pada menit-menit awal! Agar Anda tidak masuk ke situasi ketika seluruh stadion mulai yakin mereka bisa menang."

Namun, sejak awal Bayern berusaha keluar dari tekanan Viking lewat permainan umpan. Upaya itu langsung berantakan ketika bek tengah Min-jae Kim kehilangan bola di dekat bendera sudut pada menit pertama, saat para pemain tuan rumah menekan jauh ke depan. Jonathan Tah menghalau umpan silang berikutnya menjadi sepak pojok, yang kemudian berujung pada gol lawan.

Setelah itu, Bayern hanya mampu menghasilkan sedikit peluang berbahaya dari dominasi mereka. Kramer pun menilai keunggulan 2-0 Stavanger "bukannya sangat tidak pantas". Bagi mantan pemain itu, persoalan utama Bayern adalah cara mereka membangun serangan dari belakang serta kurangnya kreativitas.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

"Upamecano akan membantu permainan menyerang FC Bayern, meskipun dia seorang bek tengah," kata Kramer. Kompany memang memasukkan pemain asal Prancis itu untuk babak kedua. Ismael Saibari dan Alphonso Davies juga masuk ke lapangan.

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