Dalam musim lalu Werder Bremen yang sulit karena sebagian besar dihabiskan dalam pertarungan degradasi, Marco Grüll menjadi salah satu pemain yang kerap paling kesulitan. Dalam 33 penampilan Bundesliga, pemain Austria itu hanya membukukan empat keterlibatan gol langsung. Dalam periode dari akhir Oktober 2025 hingga musim berakhir pada pertengahan Mei 2026, bahkan satu gol saat menang 4-1 di markas Union Berlin pada awal Maret menjadi satu-satunya kontribusi gol Grüll. Catatan yang cukup minim untuk seorang pemain ofensif.

Karena itu, cukup mengejutkan melihat betapa eksplosifnya awal Grüll di musim 2026/27, setelah pada musim panas ia sempat dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Angka-angka dari musim lalu sudah ia lampaui hanya setelah empat matchday, dengan enam kontribusi gol di liga sejauh ini atas namanya (dua gol, empat assist).

Harry Kane, Serhou Guirassy, Luis Diaz, Deniz Undav - semuanya sejauh ini dibuat tertinggal, kurang lebih dengan selisih yang cukup jelas, oleh pemain kejutan Werder itu. Satu-satunya yang bisa mengimbangi Grüll pada fase musim yang memang masih sangat awal ini adalah Michael Olise. Bersama superstar Bayern München itu, yang juga mencatat enam keterlibatan gol langsung (empat gol, dua assist), pemain Bremen tersebut berbagi posisi teratas daftar pencetak kontribusi gol Bundesliga.

Apa yang belakangan dikatakan pelatih Werder, Thioune, soal Grüll?

"Saya tidak tahu apakah di Werder Bremen kami pernah melihat Marco Grüll dalam kondisi yang lebih baik," kata pelatih Daniel Thioune setelah laga terakhir sebelum jeda internasional, ketika Grüll dengan satu gol dan dua assist memberi kontribusi krusial dalam kebangkitan spektakuler Werder yang berujung kemenangan kandang penting 3-2 atas FC Augsburg. Setelah sebuah dribel apik, ia dengan penuh keyakinan mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2, lalu setelah umpan untuk gol penyeimbang Niclas Füllkrug yang terbilang cukup beruntung, pada akhirnya ia juga memberikan umpan tarik cerdas kepada pencetak gol kemenangan, Mitchell Weiser.

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Itu sudah menjadi penampilan gala kedua Grüll di kandang pada musim yang masih muda ini. Sebelumnya, saat menang 3-1 atas peserta Liga Champions RB Leipzig pada awal September, ia juga tampil gemilang dengan menyumbang masing-masing satu gol dan satu assist. Selain statusnya yang meningkat pesat di Werder, performa puncak Grüll juga memberinya hadiah lain, yakni dipanggil lagi ke tim nasional Austria untuk pertama kalinya dalam sepuluh bulan dan setelah absen dari Piala Dunia.

Ia adalah sosok yang menempuh jalur menuju puncak yang terbilang tak biasa untuk seorang pemain tim nasional. Sebab, Grüll tak pernah bermain di level junior salah satu klub besar Austria. Memang, pada usia "13, 14 tahun" ia sempat punya peluang "untuk masuk ke akademi. Tapi saya lebih memilih tetap di rumah, karena saya merasa lebih nyaman di desa bersama teman-teman dan keluarga saya," jelas Grüll setelah kepindahannya ke Werder pada 2024 dalam wawancara dengan Bild. Alih-alih bermain sepakbola junior di level tinggi, ia lebih cepat bermain di level senior, pindah pada usia 17 tahun ke klub divisi tiga Austria TSV St. Johann dan di sana dengan cepat menjadi pemain inti.

Marco Grüll tidak menempuh jalur klasik menuju puncak

Saat itu ia belum menjadi pemain profesional, sehingga ia masih bermain sepakbola sambil bekerja seperti biasa. Awalnya sebagai penjual di toko perlengkapan olahraga, tetapi lama-kelamaan itu menjadi "tidak enak terhadap rekan-rekan kerja saya karena terus-menerus tidak bisa bekerja pada hari Sabtu. Jadi saya pindah ke kantor pos." Rutinitasnya saat itu: mengantar surat dari pukul tujuh hingga 14.00, setelah itu berlatih, dan pada akhir pekan libur untuk pertandingan. "Kita jadi jauh lebih menghargainya ketika tiba-tiba yang ada hanya sepakbola," tegasnya, bahwa kehidupan sebagai pesepakbola profesional tak akan pernah ia anggap sebagai sesuatu yang biasa mengingat perjalanan kariernya.

Baru berusia 20 tahun dan masih bermain di divisi tiga Austria, Grüll memberi dirinya kesempatan terakhir sebelum musim 2018/19 untuk mewujudkan mimpi menjadi pemain profesional. "Sekarang atau tidak sama sekali, kalau tidak mungkin saya akan melakukan hal lain dan mungkin masih bekerja di kantor pos," ceritanya. Namun itu berhasil, setelah paruh pertama musim yang luar biasa dengan 19 gol dalam 17 pertandingan divisi tiga, pada awal 2019 ia dilirik klub divisi dua saat itu, SV Ried. Di sana ia langsung melesat dan satu setengah tahun kemudian promosi ke kasta tertinggi bersama klub tersebut. Pada 2021 menyusul transfer ke klub top Austria Rapid Wien, dan sejak 2024 Grüll mengenakan jersey Werder.

Setelah musim pertama yang cukup baik di kasta tertinggi Jerman dan musim lalu yang lemah, tak terlihat dalam persiapan pramusim betapa spektakulernya Grüll akan memulai 2026/27. Terlebih lagi, persaingan di lini depan untuk pemain 28 tahun itu, yang dalam dua tahun terakhir di Werder dikenal sebagai all-rounder klasik dan pernah dimainkan sebagai penyerang tengah, kadang di kanan, kadang di kiri, dan kadang sebagai second striker, cukup besar berkat datangnya nama-nama seperti Eren Dinkci, Niclas Füllkrug, dan Cedric Itten. Ditambah lagi, ia sama sekali tidak meyakinkan dalam pekan-pekan sebelum musim dimulai, sesuatu yang bagaimanapun tidak membuat Grüll goyah.

Apa yang menjadi keunggulan Marco Grüll di Werder Bremen?

Ia memiliki "gaya bermain di mana saya memang harus benar-benar berada dalam kondisi prima", jelasnya setelah laga melawan Augsburg, pertandingan yang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. "Karena itu saya lebih suka tampil bagus di musim kompetisi." Dan itulah yang belakangan dilakukan Grüll dengan cara yang mengesankan, sangat membantu Werder lewat dua kualitas terbesarnya - kecepatan tinggi dan penyelesaian akhir istimewa dengan perpaduan baik antara kekuatan dan teknik.

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"Orang selalu melihatnya sebagai pemain skuad," ujar Thioune baru-baru ini, mengingatkan bahwa Grüll terkadang diremehkan. "Orang selalu senang karena dia bekerja keras, mematuhi aspek-aspek taktis, dan pada dasarnya juga selalu bisa diandalkan - tetapi tak ada pesepakbola yang ingin mendengar itu tentang dirinya," lanjut pelatih Bremen itu, seraya mengungkapkan bahwa ia dan stafnya juga sedikit mendorong Grüll ke arah yang kini ia tempuh: "Mungkin kami menunjukkan kepadanya bahwa sekarang dia juga bisa memperlihatkan kualitas-kualitas yang memang dia miliki," kata Thioune.

Samuel Mbangula, yang tahun lalu direkrut dari Juventus Turin dengan biaya transfer mencapai sepuluh juta euro dan saat ini dipinjamkan ke FC Bologna, jelas tidak sedang dirindukan siapa pun di Bremen. Mbangula akan menjadi salah satu pesaing utama Grüll, yang juga diuntungkan karena Thioune kini secara konsisten memainkannya di posisi yang dianggap sebagai posisi terbaiknya di sayap kiri. "Masuk dari kiri ke tengah dan melepaskan tembakan dengan kaki kanan, itulah senjatanya," tegas kepala divisi lisensi Werder, Peter Niemeyer, sejak musim panas lalu. Sebelum Grüll menjalani start bak roket, yang dalam skenario terbaik bisa menjadi fondasi bagi mungkin musim terbaik dalam kariernya sejauh ini.