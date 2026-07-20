Kylian Mbappé, bintang Real Madrid dan tim nasional Prancis, mencetak prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi selama 60 tahun terakhir, namun hal itu terasa pahit, karena ia dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, Liga Champions, dan La Liga dalam satu musim yang sama, tanpa berhasil memenangkan satupun dari ketiga kompetisi tersebut. Dengan demikian, ia menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mencatatkan prestasi individu kontroversial ini setelah legenda Portugal, Eusébio, pada tahun 1966.

Mbappé mencetak 42 gol dalam 44 pertandingan bersama Real Madrid musim ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak La Liga dengan 25 gol, serta menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions dengan 15 gol. Namun, mantan pemain Paris Saint-Germain ini tidak memenangkan kedua kompetisi tersebut, karena timnya hanya finis di posisi kedua di liga dan tersingkir di perempat final Liga Champions.

Di level tim nasional, kapten “Les Bleus” ini menutup Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan 10 gol, unggul dua gol atas Lionel Messi yang tidak mencetak gol sama sekali dalam pertandingan final yang dimenangkan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0, namun Prancis tersingkir di babak semifinal oleh Inggris, sehingga Mbappé pulang dengan tangan hampa meskipun penampilannya yang menonjol.

Mbappé menyamai rekor bersejarah Müller

Berkat 10 golnya dalam satu edisi turnamen, Mbappé menyamai rekor legenda Jerman Gerd Müller yang mencetak jumlah gol yang sama di Piala Dunia 1970, sehingga menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mencapai prestasi ini, sementara rekor tertinggi masih dipegang oleh pemain Prancis Just Fontaine yang mencetak 13 gol pada edisi 1958.

Dengan pencapaian ini, Mbappé tetap memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol, unggul tipis atas Lionel Messi yang memiliki 21 gol, dalam persaingan bersejarah antara dua legenda dari generasi yang berbeda.

Untuk kedua kalinya berturut-turut menjadi top skor Piala Dunia

Ini adalah kali kedua berturut-turut Mbappé meraih gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, di mana ia sebelumnya juga menjadi pencetak gol terbanyak di edisi Qatar 2022 dengan 8 gol, meskipun Prancis kalah di final melawan Argentina melalui adu penalti, Sementara itu, ia mencetak 4 gol pada penampilan pertamanya di Piala Dunia 2018 yang dimenangkan Prancis, namun ia tidak meraih penghargaan Sepatu Emas yang jatuh ke tangan Harry Kane dengan 6 gol.

Prestasi Eusébio terulang setelah 60 tahun

Mbappé menjadi pemain kedua dalam sejarah yang meraih gelar top skor Piala Dunia, Liga Champions, dan liga domestik pada tahun yang sama tanpa memenangkan salah satu dari kompetisi tersebut, setelah legenda Portugal Eusébio, pemain Benfica, yang dinobatkan sebagai top skor Piala Dunia 1966 yang dimenangkan Inggris dengan 9 gol, Liga Champions yang dimenangkan oleh Real Madrid dengan 7 gol, serta liga Portugal dengan 25 gol, di mana Sporting Lisbon menjadi juara.