Sami Al-Jaber kehilangan gelar juara Asia bersejarahnya di Piala Dunia, akibat 15 menit dalam edisi Piala Dunia kali ini.

Timnas Jepang bermain imbang 1-1 dengan Swedia dalam pertandingan yang berlangsung Jumat dini hari, pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit ke-75, terjadi peristiwa bersejarah setelah bek Yuto Nagatomo masuk sebagai pemain pengganti untuk tim nasional Jepang, menggantikan Kito Nakamura.

Penampilan Nagatomo menjadikannya pemain Asia pertama dalam sejarah yang secara aktif berpartisipasi dalam 5 edisi Piala Dunia, menurut akun statistik “Mstership” di platform “X”, di mana ia memulai debutnya pada edisi 2010 di Afrika Selatan hingga edisi saat ini.

Pemain berusia 39 tahun ini mengungguli lima pemain Asia lainnya yang sebelumnya pernah berpartisipasi dalam empat edisi Piala Dunia, di antaranya Sami Al-Jaber, legenda tim nasional Arab Saudi, yang bermain pada tahun 1994, 1998, 2002, dan 2006.

Daftar tersebut juga mencakup pemain Korea Selatan Hong Myung-bo yang berpartisipasi dari tahun 1990 hingga 2002, rekan senegaranya Son Heung-min yang memulai debutnya pada tahun 2014 hingga edisi saat ini, serta pemain Iran Ehsan Haj Safi dan Ali Reza Jahanbakhsh yang berpartisipasi dalam edisi yang sama.

Perlu dicatat bahwa Sami Al-Jaber tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi pemain Arab dalam sejarah Piala Dunia dengan 3 gol, namun ia mungkin akan kehilangan rekor ini jika rekan senegaranya, Salem Al-Dossari, berhasil mencetak gol melawan Cape Verde, atau jika bintang Mesir, Mohamed Salah, melakukannya melawan Iran.