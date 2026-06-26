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Hanya karena seperempat jam... Sami Al-Jaber kehilangan gelar juara Asia di Piala Dunia

Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
S. Al Jaber
Y. Nagatomo
Brasil
Jepang
AS
Tanjung Verde
Arab Saudi

Mantan penyerang asal Arab Saudi ini memiliki catatan prestasi yang gemilang di Piala Dunia

Sami Al-Jaber kehilangan gelar juara Asia bersejarahnya di Piala Dunia, akibat 15 menit dalam edisi Piala Dunia kali ini.

Timnas Jepang bermain imbang 1-1 dengan Swedia dalam pertandingan yang berlangsung Jumat dini hari, pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit ke-75, terjadi peristiwa bersejarah setelah bek Yuto Nagatomo masuk sebagai pemain pengganti untuk tim nasional Jepang, menggantikan Kito Nakamura.

Penampilan Nagatomo menjadikannya pemain Asia pertama dalam sejarah yang secara aktif berpartisipasi dalam 5 edisi Piala Dunia, menurut akun statistik “Mstership” di platform “X”, di mana ia memulai debutnya pada edisi 2010 di Afrika Selatan hingga edisi saat ini.

Pemain berusia 39 tahun ini mengungguli lima pemain Asia lainnya yang sebelumnya pernah berpartisipasi dalam empat edisi Piala Dunia, di antaranya Sami Al-Jaber, legenda tim nasional Arab Saudi, yang bermain pada tahun 1994, 1998, 2002, dan 2006.

World Cup
Cape Verde crest
Cape Verde
CPV
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA
World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
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Japan
JPN

Daftar tersebut juga mencakup pemain Korea Selatan Hong Myung-bo yang berpartisipasi dari tahun 1990 hingga 2002, rekan senegaranya Son Heung-min yang memulai debutnya pada tahun 2014 hingga edisi saat ini, serta pemain Iran Ehsan Haj Safi dan Ali Reza Jahanbakhsh yang berpartisipasi dalam edisi yang sama.

Perlu dicatat bahwa Sami Al-Jaber tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi pemain Arab dalam sejarah Piala Dunia dengan 3 gol, namun ia mungkin akan kehilangan rekor ini jika rekan senegaranya, Salem Al-Dossari, berhasil mencetak gol melawan Cape Verde, atau jika bintang Mesir, Mohamed Salah, melakukannya melawan Iran.

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