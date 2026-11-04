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Jose Mourinho meyakini hanya Real Madrid yang bisa meraih kemenangan seperti saat melawan AEK Athens, setelah tim asuhannya bangkit dari ketertinggalan dan merebut kemenangan dramatis pada masa tambahan waktu di Yunani. Sang pelatih juga membela Vinicius Junior terkait perpindahan Yan Diomande ke sisi kanan dan mengakui bahwa penalti yang didapat Kylian Mbappe saat bertandang ke Racing Santander tergolong mudah diberikan, meski ia menegaskan hal itu tidak mengubah apa pun.

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Mourinho puji keberanian Real Madrid setelah bangkit di menit-menit akhir

Real Madrid kembali bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan AEK Athens pada masa tambahan waktu hari Rabu, dan Mourinho yakin betul apa yang menjadi pembeda. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, pelatih Real Madrid itu mengatakan para pemainnya memiliki kemampuan unik untuk tampil menentukan pada menit-menit akhir.

"Kami memenangi pertandingan pertama pada menit terakhir," katanya. "Tentu saja saya lebih suka menang dengan lebih tenang, tetapi pertandingan seperti ini, yang ditentukan pada menit-menit akhir... hanya kami yang bisa memenanginya. Kami... tanpa saya mendengar bunyi bip... punya itu di tempat yang tepat ketika harus melakukannya. Dan jika kami melakukannya, itu karena kami semua merasa mampu melakukannya. Para pemain punya keberanian."

Mourinho: Vinicius tidak memaksa Diomande bermain di sayap kanan

Mourinho juga menepis anggapan bahwa Vinicius telah membuat Diomande bergeser ke sayap kanan. "Vinicius tidak menyebabkan apa pun," katanya. "Diomande datang ke Real Madrid untuk bisa bermain di kedua sayap, bukan hanya satu. Baginya tidak ada bedanya, sama sekali tidak mengubah apa pun di sayap mana pun ia bermain."

Ketika ditanya apakah ia perlu lebih banyak menggunakan tangan kiri atau tangan kanan dalam menghadapi pemain asal Brasil itu, Mourinho berkelakar: "Yang mana yang baik dan yang mana yang buruk? Apakah yang kanan itu yang baik? Menurut saya... 80 persen dengan tangan kanan dan 20 persen dengan tangan kiri."

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Mourinho akui penalti Mbappe saat melawan Racing Santander tergolong ringan

Mourinho juga ditanya soal penalti yang didapat Mbappe dalam kemenangan di liga atas Racing Santander, setelah program Tiempo de Revisión milik para wasit Spanyol mengakui pada hari yang sama bahwa penalti itu seharusnya tidak diberikan. "Menurut saya, situasi itu tidak berdampak pada perolehan poin," katanya. "Dalam pertandingan itu, kalaupun kami tidak mendapat penalti tersebut, kami tetap menang dengan selisih tiga, empat, atau lima gol. Jika kami perlu mencetak lebih banyak gol, kami akan melakukannya, tetapi tim tidak menginginkan lebih.

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"Ini bukan seperti pertandingan lain di liga ini ketika keputusan-keputusan memengaruhi hasil. Kita berbicara tentang 'penaltito' [penalti kecil], saya akui, karena ini jenis pelanggaran yang membuat wasit memberikan penalti karena menganggapnya penalti... sambil mempertimbangkan keputusannya. Bagi saya, itu penalti, tetapi kalau penalti seperti itu diberikan kepada lawan saya, saya tidak senang. Namun, kita membicarakan pertandingan yang tidak menyisakan cerita. Apa yang sedang kita bicarakan? Kami bisa mencetak lima gol dan tak akan ada keraguan sedikit pun. Mari bicarakan pertandingan ketika keputusan berdampak besar. Dalam pertandingan ini, sama sekali tidak."

Apa berikutnya bagi Real Madrid?

Real Madrid kini mengoleksi 12 poin, dan Mourinho menginginkan tambahan tujuh atau delapan poin untuk menghindari babak play-off. Berikutnya, mereka akan bertandang ke Valencia pada Sabtu, dengan Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni, dan Arda Guler dijadwalkan masuk ke tim.

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Kemenangan itu juga membuat Mourinho mencatatkan 87 kemenangan di Liga Champions, satu lebih banyak daripada Arsene Wenger. Hanya Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, dan Carlo Ancelotti yang masih berada di atasnya.