Hanya dua negara: Siapa yang menghalangi Harry Kane dari suara bulat jurnalis di Ballon d'Or?

Dalam pemungutan suara yang menarik perhatian meski selisihnya tipis dalam menentukan pemenang Ballon d'Or, nama Harry Kane absen dari daftar 10 pemain terbaik menurut jurnalis dari hanya dua negara.

Seperti yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS" yang mengutip majalah "France Football", hanya jurnalis Meksiko dan Pantai Gading yang tidak memilih Kane, sebuah ironi menarik setelah penyerang Bayern Munich itu meraih penghargaan tersebut dengan mengungguli Kylian Mbappe dengan selisih 28 poin.

Majalah "France Football" mengungkap rincian pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or putra, yang direbut Kane setelah dipilih 40 jurnalis di peringkat pertama, berbanding 23 suara untuk Mbappe di posisi teratas, sementara Lamine Yamal, pemilik peringkat ketiga dengan 881 poin, memperoleh 13 suara di peringkat pertama.

3 negara mengesampingkan Mbappe, 4 negara mengabaikan Yamal

Bukan hanya Kane yang absen dari sejumlah daftar sepuluh besar; tiga pemilih tidak menempatkan Mbappe dalam daftar 10 pemain terbaik, yaitu perwakilan Yunani, Skotlandia, dan Ukraina. Adapun Yamal, ia berada di luar daftar sepuluh besar menurut pemilih dari empat negara: Belarus, Kamerun, Kroasia, dan Yunani.

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Rodri, pemilik peringkat keempat dan pemain Spanyol dengan posisi terbaik setelah Yamal, memperoleh suara peringkat pertama dari 10 negara, yaitu Nigeria, Amerika Serikat, Guatemala, Korea Selatan, Ceko, Serbia, Thailand, Vietnam, Kroasia, dan Islandia.

Adapun Fabian Ruiz, yang mengakhiri pemungutan suara di peringkat kesepuluh, dipilih oleh perwakilan Gabon, Peru, Suriah, dan Ukraina di peringkat pertama.