Menurut informasi dari surat kabar olahraga Spanyol, direktur olahraga klub Catalan, Deco, telah bertemu dengan bek tengah tersebut untuk menjajaki kemungkinan kepindahannya ke Barca. Dalam kontrak pemain kelahiran Prancis tersebut bersama Bilbao yang berlaku hingga 2028, konon terdapat klausul pelepasan. Klausul ini dilaporkan memungkinkan Laporte untuk meninggalkan klub tradisional Basque tersebut dengan biaya transfer tetap sebesar hanya 15 juta euro.

Terzic kini berusaha meredam rumor transfer yang mulai beredar seputar kapten pertahanannya tersebut. Rumor tersebut sama sekali tidak mengejutkan mantan pelatih Borussia Dortmund itu: “Saya rasa ini bukan cerita baru, mungkin hanya dengan nama yang berbeda,” kata pria berusia 43 tahun itu sambil menenangkan situasi.

Dengan demikian, sang pelatih mungkin merujuk pada drama transfer yang berlarut-larut pada musim lalu. Saat itu, transfer Nico Williams ke Katalonia menjadi perbincangan hangat. Meskipun pemain paling berharga Bilbao yang merupakan produk akademi klub tersebut baru saja memperpanjang kontraknya di Basque Country pada Juli tahun lalu hingga 2035, ia dikabarkan telah menyepakati kontrak jangka panjang dengan Barcelona.

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Aymeric Laporte tampil gemilang bersama Spanyol di Piala Dunia

Apakah Terzic pada akhirnya benar-benar dapat mempertahankan pemain andalan Laporte masih menjadi pertanyaan, mengingat situasi kontraknya. Pelatih tersebut tampak sangat tenang dan mengatakan terkait kembalinya tiga juara dunia, yaitu Laporte, kiper Unai Simon, dan Williams: "Kami bangga memiliki para pemain ini dalam skuad kami. Saya pribadi menantikan kembalinya mereka dan tidak sabar untuk bekerja sama dengan mereka."

Tidaklah mengherankan bahwa Laporte kembali menjadi sorotan internasional. Pemain berusia 31 tahun ini baru saja menjalani turnamen Piala Dunia yang luar biasa. Ia tampil di setiap pertandingan untuk tim nasional Spanyol. Lini pertahanan Spanyol yang sangat kokoh, dengan Laporte sebagai pilarnya, hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen.

Di level klub, Laporte baru kembali ke klub tempat ia dibesarkan di Bilbao musim lalu dari Al-Nassr dengan biaya transfer sebesar sepuluh juta euro. Meskipun sempat absen karena cedera, ia berhasil mencatatkan 25 penampilan di La Liga pada musim yang baru saja berakhir. Secara keseluruhan, bek tengah ini kini telah mencatatkan 252 penampilan resmi bersama klub asalnya.

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Untuk klub mana saja Aymeric Laporte pernah bermain sepanjang kariernya?

Kariernya di masa lalu memang sudah diwarnai oleh transfer-transfer bernilai tinggi. Pada tahun 2018, Laporte meninggalkan Bilbao dengan biaya transfer sebesar 65 juta euro untuk bergabung dengan Manchester City di Liga Premier.

Selama lima setengah tahun di bawah asuhan Pep Guardiola, ia tampil dalam 180 pertandingan untuk The Skyblues. Pada musim panas 2023, ia akhirnya pindah ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al-Nassr, yang membayar lebih dari 27 juta euro sebagai biaya transfer. Di sana, bek ini tampil dalam total 69 pertandingan sebelum akhirnya kembali ke Basque Country.