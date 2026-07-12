Hanya dengan 5 kata... Beckham sampaikan "pesan yang penuh kelas" kepada Harry Kane setelah lolos ke semifinal

David Beckham mengirimkan "pesan yang penuh penghargaan" kepada kapten timnas Inggris, Harry Kane, setelah tim The Three Lions melaju ke babak semifinal Piala Dunia.

Jude Bellingham mencetak dua gol kemenangan untuk tim asuhan Thomas Tuchel atas Norwegia dengan skor 2-1, dan gol kedua tercipta pada babak perpanjangan waktu pertama saat Beckham sedang menonton pertandingan tersebut.

Beckham berada di tribun penonton di Stadion Hard Rock, Miami, bersama kedua putranya, Romeo dan Cruz, serta istrinya, Victoria, dan putrinya, Harper.

Menurut surat kabar “The Sun”, keluarga tersebut berfoto bersama, dan Beckham terekam sedang merayakan gol-gol tersebut.

Kemudian ia mengunggah pesan di media sosial untuk mendoakan keberuntungan bagi Kane dalam pertandingan semifinal pada hari Rabu melawan Argentina.

Kane menulis: “Mari terus percaya. Menuju semifinal,” dan Beckham membalasnya dengan mengatakan: “Kapten yang hebat, teruslah percaya.”

Banyak bintang timnas Inggris juga mengomentari pesan Harry Kane; Bellingham menambahkan emoji kambing, John Stones menambahkan emoji hati dan kata “Skip”, sementara Jordan Henderson memilih emoji api dan hati, serta Marcus Rashford menggambar hati sementara Alan Shearer memberikan tepuk tangan.