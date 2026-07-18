Hanya dalam satu babak... Inggris menyamai rekor jumlah pertandingan perebutan tempat ketiga

Tim nasional Inggris mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 4-0 atas Prancis, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026, Sabtu malam ini, sehingga semakin mendekati rekor kemenangan terbesar dalam sejarah pertandingan perebutan tempat di Piala Dunia.

Selisih gol terbesar dalam sejarah pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia adalah 4 gol, ketika Swedia mengalahkan Bulgaria dengan skor 4-0 pada edisi 1994.

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Declan Rice mencetak gol pada menit ketiga, sebelum Ezri Konsa menggandakan keunggulan pada menit ke-18, lalu Bukayo Saka menambahkan gol ketiga dan keempat, masing-masing pada menit ke-37 dan 45+1.

Menurut situs "stats foot" Prancis, gol Rice adalah gol tercepat yang pernah diterima Prancis di Piala Dunia, sejak gol pemain Inggris Brian Robson pada menit pertama pertandingan antara kedua tim di Piala Dunia 1982.

Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Prancis di Piala Dunia, di mana mereka kebobolan dua gol dalam 20 menit pertama sebuah pertandingan, serta pertama kalinya Les Bleus kebobolan dua gol atau lebih dalam dua pertandingan berturut-turut di Piala Dunia, sejak edisi 2010 di bawah asuhan pelatih Raymond Domenech.

Timnas Prancis sebelumnya telah kalah di semifinal (2-0) melawan Spanyol.



