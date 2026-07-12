Hanya dalam 50 detik!.. Bembliet mengalahkan Saint-Denis dengan cara yang tak terbayangkan

Petarung Inggris, Paddy Pimblett, hanya membutuhkan waktu 50 detik untuk kembali menemukan ritmenya dan meraih kemenangan lagi, setelah mengalahkan petarung Prancis, Benoît Saint-Denis, pada ronde pertama pertarungan utama kedua di ajang UFC 329—yang menjadi sorotan utama berkat kembalinya bintang Irlandia, Conor McGregor— dalam salah satu gerakan penyerahan tercepat dan terkeras musim ini.

Pimblett melakukan gerakan penyerahan yang menakjubkan dengan teknik "Darce Choke" yang membuat petarung Prancis itu kehilangan kesadaran sepenuhnya, dalam adegan mengejutkan yang membuat penonton di arena tercengang, padahal sebelumnya Saint-Denis memulai pertarungan dengan kepercayaan diri tinggi dan momentum serangan yang kuat.

Teknik penyerahan terbaik tahun ini

Dalam pernyataannya setelah pertarungan, Pemblet berkata dengan keyakinan yang jelas: "Ini adalah teknik penyerahan terbaik tahun ini. Saya tahu dia sudah benar-benar pingsan, mereka terpaksa memeriksanya secara medis setelah itu. Dia mencoba memegang kaki saya seperti yang dilakukan semua orang, tapi saya menjatuhkannya ke lantai dan menempelkan kepalanya ke matras. Saya seperti laba-laba sialan. Sesederhana itu."

Petarung asal Inggris itu menambahkan dengan nada penuh dendam: “Saya membutuhkan kemenangan ini untuk memulihkan kepercayaan diri saya, dan malam ini saya membuktikan bahwa saya masih salah satu petarung paling berbahaya.”

Peno San Doni memulai pertarungan dengan penuh kekuatan dan kepercayaan diri yang tinggi, didorong oleh serangkaian kemenangan mengesankan yang baru-baru ini diraihnya; petarung asal Prancis itu telah meraih 4 kemenangan beruntun atas nama-nama besar di divisi ini seperti Dan Hooker, Benil Dariush, dan Mauricio Rove, semuanya melalui KO, dan tidak ada yang bertahan hingga ronde kedua.

Namun, rasa percaya diri yang berlebihan itu mungkin yang membuatnya terburu-buru dalam mengambil keputusan di dalam ring, di mana ia mencoba menjatuhkan Pemblett ke tanah pada awal pertarungan, namun petarung asal Inggris itu sudah siap menghadapinya.

Guillotine Choke Berubah Menjadi Submisi Mematikan

Dan ketika San Doni mencoba menjatuhkan lawannya ke lantai, Pemblet merespons secepat kilat dengan mencoba melakukan kuncian guillotine (Guillotine Choke), namun ia segera membalikkan keadaan terhadap petarung Prancis itu dan dengan sangat terampil beralih ke gerakan “Dars” yang lebih mematikan.

Dalam waktu kurang dari satu menit, petarung asal Inggris itu berhasil mengencangkan cengkeramannya di leher lawannya dengan sangat kuat, yang menyebabkan San Doni kehilangan kesadaran sepenuhnya, sehingga wasit segera turun tangan dan menghentikan pertarungan, di tengah keterkejutan yang jelas terlihat di wajah para penonton yang mengharapkan pertarungan yang panjang dan seru.

Kembalinya yang Kuat Setelah Kekalahan

Kemenangan cepat dan meyakinkan ini dianggap sebagai kembalinya yang kuat bagi Paddy Pimblett setelah kekalahannya terakhir, di mana petarung asal Inggris ini berusaha menata kembali strateginya dan naik kembali dalam peringkat divisi, terutama setelah penampilan memukau ini yang menunjukkan keahlian tinggi dalam teknik submission dan gulat di atas matras.

Di sisi lain, Benoît Saint-Denis menerima pukulan telak yang menghentikan rangkaian kemenangannya, dan membuktikan bahwa rasa percaya diri yang berlebihan serta pengambilan keputusan yang terburu-buru bisa sangat mahal harganya di dunia seni bela diri campuran.

Pertarungan ini berlangsung dalam ajang UFC 329 yang menandai kembalinya bintang asal Irlandia, Conor McGregor, dalam pertarungan utama, di malam yang penuh dengan ketegangan dan kejutan di dalam organisasi seni bela diri campuran terbesar di dunia.