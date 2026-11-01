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Hanya bermain 3 menit di Bundesliga! Al Ittihad siapkan transfer musim dingin mengejutkan dari Liga Jerman

Transfers
Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Saudi Pro League
RB Leipzig vs Augsburg
RB Leipzig
Augsburg
Bundesliga
A. Kone
Arab Saudi
Jerman
Prancis

Berusia 21 tahun

Sebuah laporan media pada hari Minggu menyebutkan bahwa klub Al Ittihad Saudi tengah memantau situasi seorang pemain muda Prancis yang bermain di Liga Jerman, dengan harapan dapat merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang. 

Menurut situs "Foot Mercato", Al Ittihad menunjukkan ketertarikan untuk merekrut bek Leipzig, Abdoul Kone, pada periode transfer musim dingin mendatang.

Bek tengah berusia 21 tahun itu kesulitan mendapatkan waktu bermain yang reguler sejak bergabung dengan Leipzig, dan minimnya kesempatan bisa saja membuka pintu bagi kepergiannya selama periode transfer musim dingin.

Kone bergabung dengan tim Jerman tersebut dari Stade Reims pada Januari lalu dalam kesepakatan senilai 21 juta euro, dan langsung dipinjamkan ke klub Prancis itu untuk menyelesaikan sisa musim.

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Selama berada di Reims, sang bek tampil dalam 28 pertandingan di divisi dua Liga Prancis, melanjutkan perkembangannya sebelum pindah ke Jerman pada musim panas lalu.

Awal kariernya bersama Leipzig terbilang sulit, di mana sang bek hanya tampil dalam satu pertandingan bersama klub pada musim ini, yakni pertandingan melawan Elversberg pada 24 Oktober, ketika ia hanya bermain selama 3 menit dalam kemenangan telak 4-0 di Liga Jerman.

Situasinya saat ini menarik perhatian Al Ittihad, dengan klub Saudi tersebut mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrutnya pada awal Januari mendatang.

Perlu dicatat bahwa Kone bergabung dengan timnas Prancis U-20 dan tampil dalam 4 pertandingan bersama mereka, serta diketahui bahwa ia juga memegang kewarganegaraan Pantai Gading.

 

 

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