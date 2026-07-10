Hanya beberapa jam lagi dari Old Trafford... Kesepakatan United gagal!

Kesepakatan transfer gelandang Brasil Ederson ke Manchester United tiba-tiba batal, setelah klub Inggris tersebut secara resmi memberi tahu klub Italia Atalanta bahwa kesepakatan awal yang telah terjalin selama lebih dari sebulan senilai 35 juta poundsterling telah dibatalkan.

Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut dibatalkan sepenuhnya setelah Manchester United mengubah rencananya secara tak terduga, meskipun ada banyak laporan yang menyebutkan bahwa pemain Brasil tersebut hampir menjalani tes medis setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia.

Romano menulis: “Transfer Ederson ke Manchester United, kesepakatan dibatalkan, dan dianggap gagal setelah Manchester United memberi tahu Atalanta mengenai hal tersebut,” sambil menambahkan: "Atalanta yakin Ederson sudah 100% siap dan akan menyambut kembalinya gelandang tersebut ke skuadnya, setelah Manchester United mengubah rencananya."

Gagalnya kesepakatan ini merupakan pukulan bagi ambisi Manchester United untuk memperkuat lini tengah, terutama karena kesepakatan awal telah terjalin sejak lama, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai alasan sebenarnya di balik pembatalan mendadak tersebut.