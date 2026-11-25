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Rasmus Hojlund menikmati kepulangan yang diimpikannya ke Manchester pada Selasa malam. Ia mencetak gol untuk Napoli dalam laga Liga Champions yang menegangkan di Stadion Etihad. Penyerang Denmark yang pernah membela Manchester United itu langsung menunjukkan keberpihakannya kepada suporter tuan rumah lewat selebrasi yang menyindir.

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Masa lalu di Manchester menghantui Etihad

Hojlund tak bisa menahan diri untuk menyindir mantan rival sekotanya dalam laga Liga Champions yang berakhir 2-2 pada Selasa . Setelah membawa klub Italia itu unggul lebih dulu, mantan pemain United tersebut terlihat melontarkan pesan provokatif kepada suporter City, yang mencemoohnya setiap kali ia menyentuh bola pada awal pertandingan. Napoli dua kali memimpin dalam laga Eropa yang berlangsung sengit itu. Gol pembuka Hojlund disusul tendangan voli Noa Lang. Namun, tim asuhan Enzo Maresca menunjukkan ketangguhannya dengan dua kali menyamakan kedudukan melalui gol Ayyoub Bouaddi dan Rayan Cherki.

“Selebrasi setelah gol itu? Saya sangat senang dengan gol saya. Suporter [City] mencemooh saya, jadi saya bilang kepada mereka bahwa hanya ada satu klub di Manchester,” jelas Hojlund sambil tersenyum kepada Sky Sport Italia.

Napoli berupaya membangun momentum

Di luar aksi saling sindir tersebut, hasil ini menjadi momen penting bagi Napoli, yang kesulitan tampil konsisten di kompetisi Eropa musim ini. Satu poin di Manchester membuat mereka mengoleksi empat poin dari lima pertandingan, hasil yang terbilang minim mengingat mereka telah kalah dari Arsenal, Villarreal, dan Porto. Satu-satunya kemenangan mereka di kompetisi ini sejauh ini adalah kemenangan 4-3 atas Bodo/Glimt.

Hojlund tetap optimistis Napoli bisa membalikkan keadaan seiring berjalannya musim. “Kami sangat senang dengan permainan dan hasilnya. Sejauh ini musim berjalan sulit bagi kami, tetapi perjalanan masih panjang, jadi kami bisa membalikkan keadaan. Kami harus tetap positif, mendengarkan pelatih, dan terus bekerja keras. Kami mengalami banyak cedera, tetapi Napoli mulai bangkit dan kami berharap bisa kembali ke jalur yang tepat di Serie A dan Liga Champions,” tambah sang penyerang.

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Pemain Denmark itu bicara soal kesulitan Napoli belakangan ini

Sejak pindah ke Italia, sang penyerang dikritik karena penampilannya yang tidak konsisten. Ia kerap kesulitan menyamai produktivitas golnya bersama tim nasional saat bermain untuk klub. Namun, hal itu sebagian besar dikaitkan dengan terbatasnya pilihan taktis dalam skuad, yang membuatnya harus bermain hampir sepanjang waktu. Hojlund sendiri merasa keberuntungan tidak selalu berpihak kepadanya dalam beberapa penampilan terakhirnya bersama Napoli.

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Mengenang penampilannya belakangan ini, ia menjelaskan: “Saya rasa saya cukup sial. Ada beberapa peluang yang seharusnya bisa saya tuntaskan dengan lebih baik, tetapi ada juga yang digagalkan oleh penyelamatan bagus kiper lawan. Misalnya, kiper Lazio melakukan beberapa penyelamatan luar biasa. Saya juga ingat saat melawan Venezia, bola disapu tepat di garis gawang.”

Langkah Hojlund berikutnya

Dengan terus mencetak gol ke gawang lawan papan atas seperti City, ia perlahan menjawab keraguan mereka yang mempertanyakan biaya transfer dan produktivitas golnya. Saat Napoli berupaya naik di klasemen Serie A dan kompetisi Eropa, kebugaran serta performa penyerang utama mereka akan sangat menentukan. Dengan krisis cedera yang perlahan mereda, pemain Denmark itu yakin timnya siap kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar utama.

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“Saya ingin tetap positif. Saya mencetak banyak gol saat membela tim nasional, saya mencetak gol di San Siro, melawan Como, melawan City. Jadi, saya harus terus berkembang, mendengarkan rekan-rekan setim dan pelatih, serta berharap bisa mencetak lebih banyak gol,” tutup Hojlund.