FC Bayern sama sekali tidak boleh memperpanjang kontrak Michael Olise dan sebenarnya sebaiknya langsung menjualnya — dengan syarat-syarat tertentu!

Setelah awalnya L'Equipe melaporkan bahwa Olise ingin pindah dari Munich ke Madrid pada musim panas ini, kini Bild juga menulis tentang minat yang diungkapkan oleh rekan setim Olise di tim nasional Prancis untuk bermain bagi Real di masa depan. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Bayern ingin memperpanjang kontrak Olise.

Pembicaraan antara pemain dan klub kabarnya akan segera digelar. Saat itulah kemungkinan besar akan ditentukan arah mana yang akan diambil oleh kedua belah pihak. Pihak juara terbanyak tersebut saat ini masih bersikap santai — namun bagaimana jika Olise juga menyampaikan keinginannya untuk pindah kepada petinggi FCB?

Kontrak baru meski ada keinginan pindah: FC Bayern München tidak terdesak waktu

Kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2029, sehingga jika keinginan untuk hengkang sudah dikonfirmasi, tidak ada kebutuhan untuk memperpanjang kontrak dengan gaji yang jauh lebih tinggi — lagipula, kemungkinan besar setahun kemudian drama yang sama akan terulang, dengan konsekuensi telah membayar gaji beberapa juta lebih banyak dari yang diperlukan, jika pemain asal Prancis itu memang pindah ke Madrid pada 2027.

Kemungkinan besar, klub juga tidak akan pernah lagi mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi untuk Olise daripada saat ini! Kontraknya masih berlaku cukup lama dan Olise saat ini sangat diminati seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Posisi tawar Bayern musim ini begitu kuat sehingga bahkan rekor biaya transfer yang hampir tak masuk akal sebesar 222 juta euro, yang pernah tercipta saat Neymar pindah dari Barcelona ke PSG, bisa saja terpecahkan.

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Michael Olise: Kontrak Baru Hanya dengan Klausul Pelepasan?

Jumlah biaya transfer tersebut sama sekali tidak akan menjadi lebih tinggi jika masa berlakunya kontrak diperpanjang – justru sebaliknya. Jika Olise memperpanjang kontraknya di Munich sekarang, sangat mungkin ia akan meminta klausul pelepasan dimasukkan ke dalam kontraknya – yang saat ini belum dimilikinya.

Tentu saja tidak dapat dikesampingkan bahwa kasus Olise bisa berkembang ke arah yang serupa dengan Franck Ribéry, yang pada masa itu juga bisa pindah ke Madrid dengan biaya transfer rekor, namun akhirnya “bertahan lima tahun lebih lama” dan akhirnya menjadi legenda di Bayern München. Namun, zaman kini sudah berbeda dan Olise bukanlah Ribéry.

Olise jelas merupakan salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, dan tentu saja setiap penggemar berharap ia tetap bertahan di Bayern selama mungkin. Namun, jika ia benar-benar ingin hengkang dan mengkomunikasikannya dengan jelas saat bertemu dengan pihak manajemen, maka Bayern sebaiknya menghentikan upaya untuk memperpanjang kontraknya dan malah menjualnya langsung ke Real Madrid dengan nilai transfer rekor!