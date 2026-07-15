Hanya 90 menit yang memisahkan Yamal dari menyamai prestasi Ronaldo

Hanya tinggal satu pertandingan lagi yang memisahkan Lamine Yamal dari pencapaian bersejarah, yaitu final Piala Dunia.

Bintang muda Spanyol ini, yang mencuri perhatian sepanjang musim bersama Barcelona dan kemudian terus bersinar di Piala Dunia 2026, kini berada di ambang pencapaian yang mungkin akan tercatat dalam sejarah sepak bola selama puluhan tahun, jika ia berhasil menyelesaikan misinya di pertandingan final.

Spanyol lolos ke final setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di semifinal, sehingga “La Roja” akan berhadapan dengan pemenang antara Argentina dan Inggris, dalam pertandingan yang berpotensi memberikan Yamal gelar dunia pertamanya dalam kariernya.

Taruhannya tidak hanya sebatas mengangkat trofi Piala Dunia, karena gelar juara ini bisa menjadi pintu gerbang bagi bintang berusia 19 tahun tersebut untuk meraih Ballon d’Or tahun 2026, setelah ia mencatatkan musim yang gemilang bersama Barcelona, di mana ia meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol, serta mencatatkan statistik individu yang menempatkannya di antara para pemain terbaik dunia.

Upacara Ballon d’Or akan digelar pada 26 Oktober mendatang, dan jika Yamal berhasil memenangkan penghargaan tersebut, ia akan menjadi pemain termuda dalam sejarah Ballon d’Or pada usia 19 tahun dan 105 hari, mengalahkan rekor yang dipegang oleh legenda Brasil Ronaldo Nazário sejak tahun 1997, ketika ia memenangkannya pada usia 21 tahun dan 95 hari.

Tahun lalu, Yamal hanya menempati posisi kedua dalam peringkat Ballon d’Or, namun ia memasuki edisi kali ini dengan profil yang lebih kuat, berkat musim gemilangnya bersama Barcelona dan keberhasilannya mencapai final Piala Dunia bersama tim nasional Spanyol.

Kini, hanya tersisa 90 menit yang memisahkan bintang Spanyol ini dari gelar dunia yang tidak hanya akan memberinya kejayaan bersama timnas negaranya, tetapi juga membuka peluang baginya untuk menulis bab baru dalam sejarah Ballon d’Or.

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