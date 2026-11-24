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Di Barcelona, ada sebuah kenyataan yang tak bisa disangkal siapa pun, tetapi angka-angkalah yang mengungkap seberapa besar kenyataan itu sesungguhnya. Satu tim utuh, dengan segenap bintang dan sejarahnya, hanya mampu bermain tanpa satu pemain selama 85 menit sepanjang musim. Pemain itu adalah Lamine Yamal, lulusan akademi klub, yang dalam waktu sangat singkat menjelma dari talenta menjanjikan menjadi jantung permainan Barcelona dan pemain yang sama sekali tak bisa dilepaskan oleh Hansi Flick.

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Ada sebuah statistik mencengangkan yang diulas "Mundo Deportivo" yang membuat kita merenungkan betapa pentingnya Lamine Yamal bagi Barcelona dan, di atas segalanya, seberapa besar ketergantungan tim pada pemain lokal ini. Dari 17 pertandingan resmi yang telah dijalani tim sejauh ini, yakni 13 di LaLiga dan 4 di Liga Champions, sang penyerang sayap muda selalu tampil sebagai starter di semua laga dan hanya empat kali ditarik keluar.

Dari 1.530 menit yang tersedia, tim asuhan Flick hanya bermain tanpa Lamine selama 85 menit, dan hasilnya selalu berpihak kepada tim. Namun, dalam laga di Baku melawan Qarabag, Hansi Flick akan bermain tanpanya untuk pertama kalinya. Itu menjadi ujian sesungguhnya yang akan mengungkap seberapa besar kerugian yang diderita Barcelona ketika harus memenangi pertandingan tanpa Lamine saat hasil laga masih belum ditentukan.

Ada satu kesamaan mencolok dalam keempat pergantian tersebut: dalam semua kasus itu, Lamine meninggalkan lapangan ketika hasil laga praktis sudah dipastikan dengan selisih besar. Dengan demikian, ia tidak pernah diganti dalam laga ketat di bawah tekanan besar atau ketika hasil masih belum pasti.

Contoh pertama terjadi saat melawan Elche. Lamine ditarik keluar pada menit ke-65, ketika Barcelona sudah unggul 2-0, dan tim kemudian menuntaskan kemenangan telak 5-0. Situasi serupa terulang saat menghadapi Levante: ia meninggalkan lapangan pada menit ke-66 dengan skor 3-0 setelah mencetak dua gol, dan laga berakhir 4-2 setelah Barcelona mengalami kesulitan lebih besar pada menit-menit akhir.

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Dalam laga melawan Real Betis, ia diganti pada menit ke-70 dengan skor 4-2 setelah mencetak satu gol, dan Barcelona kemudian memperlebar keunggulan menjadi 5-2. Contoh terakhir, saat melawan Alaves, menegaskan pola ini: Lamine meninggalkan lapangan pada menit ke-74 dengan skor 5-0 setelah mencetak dua gol, dan laga berakhir 6-1.

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Empat pertandingan, empat pergantian, dan empat situasi ketika skor memungkinkan staf pelatih untuk mengistirahatkan pemain paling vital mereka tanpa, setidaknya secara kasatmata, mengambil risiko besar bagi tim. Penjelasannya jelas: ketika Barcelona menguasai jalannya pertandingan, tim bisa mengatur menit bermain Lamine, sedangkan ketika ketidakpastian menyelimuti laga, kehadirannya menjadi jauh lebih penting.

Namun, persoalan utamanya tidak terbatas pada pergantian pemain. Yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi ketika Lamine tidak berada di lapangan dan Barcelona perlu mencari solusi tanpa sumber utama kekuatan serangannya. Sejauh ini, belum pernah terjadi situasi darurat tanpa pemain internasional Spanyol tersebut. Tak diragukan lagi, pengaruhnya membentuk performa kolektif tim, dan arti pentingnya juga tercermin dari jumlah menit bermain serta kontribusi ofensifnya.

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Kesimpulannya, Barcelona memiliki keunggulan kompetitif yang luar biasa berkat kehadiran Lamine Yamal, tetapi juga menghadapi risiko keunggulan ini berubah menjadi ketergantungan struktural. Empat pergantian itu menunjukkan bahwa Flick menemukan kesempatan untuk melindunginya, meski hal tersebut belum memungkinkan kita melihat bagaimana tim merespons ketika harus bertanding tanpanya dalam situasi penuh tekanan.

Di Baku, semua orang akan mendapatkan jawabannya untuk pertama kalinya. Mampukah Barcelona menang tanpa Lamine? Ataukah 85 menit itu hanya awal dari kisah ketergantungan yang bisa sangat merugikan tim di masa depan?