Hanya 45 menit kemudian... Terungkap alasan penggantian Pedri saat melawan Atlético Madrid

Meskipun Barcelona tertinggal satu gol tanpa balasan pada akhir babak pertama pertandingan melawan Atlético Madrid, Rabu kemarin, pelatih Barça asal Jerman, Hans Flick, memutuskan untuk mengganti bintang Blaugrana, Pedri, dengan rekan setimnya, Gavi, pada awal babak kedua.

Barcelona kalah di kandang sendiri, "Camp Nou", dengan skor 2-0 dari Atletico Madrid, pada leg pertama perempat final Liga Champions, dan kini tugas mereka untuk lolos ke semifinal turnamen Eropa menjadi semakin sulit.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion "Metropolitano" pada Selasa mendatang, untuk menentukan siapa yang lolos ke semifinal dan akan menghadapi pemenang dari laga Arsenal melawan Sporting Lisbon.

Surat kabar "Mundo Deportivo" dari Catalunya mengungkap alasan penggantian Pedri setelah hanya 45 menit, dengan mengatakan: "Flick mengakui bahwa Pedri diganti pada jeda babak pertama karena mengalami nyeri pada otot paha belakangnya."

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa penampilan gelandang tersebut terlihat kurang memuaskan pada babak pertama melawan Atlético Madrid, sehingga tim medis memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan membiarkannya tetap bermain mengingat riwayat cedera yang dimilikinya.

Pedri diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis untuk menentukan kesiapannya menghadapi laga derby melawan Espanyol pada Sabtu mendatang.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa pemain asal Belanda, Frenkie de Jong, kemungkinan siap untuk bertanding melawan Espanyol setelah absen selama 6 minggu akibat cedera.

