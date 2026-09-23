Saat Jürgen Klopp pekan lalu mengumumkan skuad pertamanya, ia menyiapkan cukup banyak kejutan. Total 16 debutan dipanggil pelatih timnas baru itu ke dalam skuad berisi 44 pemainnya - dan bahkan ada satu pemain yang pada saat pemanggilan belum memainkan satu pun pertandingan selama lebih dari lima bulan: Serge Gnabry.

Pemain ofensif berusia 31 tahun itu mengalami cedera aduktor parah pada pertengahan April. Karena itu, ia bukan hanya melewatkan fase akhir musim bersama Bayern Munich dan Piala Dunia di Amerika Utara, tetapi juga pramusim serta awal musim. Gnabry baru merayakan comeback-nya sehari setelah pengumuman skuad. Dalam kemenangan 7-0 atas Union Berlin, ia bermain selama 13 menit.

Fakta bahwa Klopp tetap memanggilnya ke tim DFB jelas merupakan bentuk kepercayaan yang sangat besar. Terlebih, selain Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, dan Finn Dahmen, Gnabry bahkan menjadi satu dari hanya empat pemain yang diizinkan tetap bersama tim sepanjang jeda internasional penuh.

Gnabry pernah menjadi simbol stagnasi dalam sepakbola Jerman

Bagi satu atau dua pemain yang tidak dipanggil, perlakuan khusus Klopp terhadap Gnabry yang dipadukan dengan beberapa alasan penolakannya mungkin menimbulkan keheranan. Deniz Undav absen karena menurut Klopp ia "belum benar-benar menemukan ritmenya di musim ini". Meski mengalami masalah tendon Achilles, Undav setidaknya sudah memainkan enam pertandingan dan mencatat empat assist. Sementara itu, Leroy Sane, yang sudah tampil untuk Galatasaray di setiap laga kompetitif musim ini, disebut Klopp "belum benar-benar menapak dengan baik".

Keduanya memang belum benar-benar meyakinkan belakangan ini. Bahwa pelatih timnas mengabaikan mereka dan lebih memilih menguji wajah-wajah baru yang belum terpakai bisa dipahami. Namun, Gnabry jelas lebih sedikit "masuk ke musim ini" dan lebih sedikit "menapak" dibanding Undav dan Sane. Ia tidak punya jam terbang pertandingan dan secara fisik masih jauh dari 100 persen. Perbedaannya: tidak seperti dua pemain starter Piala Dunia yang kini diabaikan itu, Klopp tampaknya memang punya keyakinan dasar bahwa Gnabry bisa memainkan peran penting dalam awal baru tim DFB.

Tentu saja, Gnabry diuntungkan oleh fakta bahwa ia melewatkan Piala Dunia yang memalukan itu, sehingga oleh Klopp dan publik dipandang sebagai sosok yang tidak terbebani. Dan itu meski pada usia 31 tahun ia sebenarnya sudah berada di fase usia pesepakbola yang cukup lanjut. Faktanya, dalam skuad 44 pemain itu hanya kapten Joshua Kimmich (juga 31) dan kiper utama baru-lama Marc-Andre ter Stegen (34) yang lebih tua daripada Gnabry.

Secara keseluruhan, ini adalah perkembangan yang patut dicatat dari Gnabry dalam beberapa waktu terakhir. Belum terlalu lama berselang, ia juga merupakan sosok yang terus menuai perdebatan. Di tim nasional, tetapi terutama juga di Bayern Munich. Terlalu mahal, terlalu rentan cedera, dan seterusnya. Mirip seperti Sane atau juga Leon Goretzka dan kadang bahkan Kimmich, Gnabry pernah menjadi simbol stagnasi dalam sepakbola Jerman.

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Serge Gnabry menjalani musim yang kuat bersama Bayern Munich

Pada musim semi 2025 pun ia masih dianggap sebagai kandidat penjualan di Bayern Munich. Namun kemudian nasib benar-benar berpihak kepadanya. Thomas Müller pergi ke Vancouver, Jamal Musiala mengalami cedera parah, dan klub Munich tidak ingin mengeluarkan uang untuk rekrutan mahal. Serge, kami punya satu tempat inti di posisi nomor 10 untukmu! Dan Gnabry memanfaatkan peluang tak terduga itu.

Ia mengumpulkan 21 kontribusi gol musim lalu dan memberi permainan tim Munich dimensi tambahan sebagai elemen bebas di antara Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz. Terutama di Liga Champions ia menampilkan beberapa performa luar biasa. Dalam kemenangan melawan Paris Saint-Germain di fase liga, Gnabry memainkan babak pertama yang nyaris sempurna sebelum ditarik keluar saat jeda karena kartu merah Diaz. Ia juga tampil gemilang di babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo dan di perempat-final melawan Real Madrid. Di tengah periode itu, terjadilah sesuatu yang lama terasa tak terpikirkan: pada Februari, Gnabry menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich (hingga 2028).

Baru cedera parah sesaat sebelum fase panas musimlah yang menghentikannya. Apa yang mungkin bisa terjadi di semi-final melawan PSG andai ada Gnabry yang berada dalam performa seperti saat duel fase liga melawan PSG?

Vincent Kompany: "Kami tidak lupa betapa bagusnya dia"

Saat Gnabry dalam beberapa bulan terakhir bekerja keras untuk comeback-nya, persaingan di posisi andalannya sebagai gelandang serang justru makin ketat di Bayern Munich. Setelah Piala Dunia yang kuat, klub Munich merekrut Ismael Saibari dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer 50 juta euro. Pada saat yang sama, Musiala belakangan juga kembali mendekati performa terbaiknya. Michael Olise dan Lennart Karl pun bisa bermain di tengah.

Saat comeback Gnabry melawan Union mulai terlihat, pelatih Vincent Kompany menegaskan: "Kami tidak lupa betapa bagusnya dia musim lalu." Jika Gnabry "kembali ke levelnya, semua pemain lain di posisi itu juga harus tampil bagus", kata Kompany. "Dengan begitu, Anda kembali memiliki dinamika persaingan yang positif. Itulah yang pada akhirnya kami inginkan."

Berkat kepercayaan besar dari Klopp, Gnabry kini berada dalam situasi yang nyaman karena ia bisa terus berjuang kembali ke levelnya di lingkungan tim nasional. "Bagi saya, ini nilai plus yang sangat besar bahwa dia membawa saya dan saya bisa terus menjaga ritme di sana," kata Gnabry. Sangat mungkin ia juga menandai comeback-nya di tim DFB dalam salah satu dari empat pertandingan itu.



