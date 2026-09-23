Ketika Jürgen Klopp pekan lalu mengumumkan skuad pertamanya, ia menyiapkan sejumlah kejutan. Pelatih baru timnas Jerman itu memanggil total 16 debutan ke dalam skuad berisi 44 pemainnya - bahkan termasuk seorang pemain yang pada saat pemanggilan belum memainkan satu pun pertandingan selama lebih dari lima bulan: Serge Gnabry.





Penyerang berusia 31 tahun itu mengalami cedera aduktor parah pada pertengahan April. Karena itu, ia bukan hanya melewatkan fase akhir musim bersama Bayern Munich dan Piala Dunia di Amerika Utara, tetapi juga pramusim dan awal musim. Gnabry baru menjalani comeback sehari setelah pengumuman skuad. Dalam kemenangan 7-0 atas Union Berlin, ia bermain selama 13 menit.

Bahwa Klopp tetap menominasikannya ke tim DFB merupakan bentuk kepercayaan yang cukup luar biasa. Terlebih, bersama Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, dan Finn Dahmen, Gnabry bahkan menjadi satu dari hanya empat pemain yang diizinkan ikut sepanjang seluruh periode jeda internasional.

Gnabry pernah menjadi simbol stagnasi dalam sepak bola Jerman

Bagi satu atau dua pemain yang tidak dipanggil, perlakuan khusus Klopp terhadap Gnabry yang dipadukan dengan beberapa alasan penolakannya mungkin menimbulkan kebingungan. Deniz Undav absen karena menurut Klopp ia "belum benar-benar menemukan ritmenya di musim ini". Meski mengalami masalah tendon Achilles, Undav setidaknya tetap memainkan enam pertandingan dan mencatatkan empat assist. Sementara itu, Leroy Sane, yang tampil dalam setiap laga kompetitif musim ini untuk Galatasaray, disebut Klopp "juga belum benar-benar menjejakkan kaki".

Keduanya memang tidak benar-benar meyakinkan belakangan ini. Bahwa pelatih timnas mengabaikan mereka dan lebih memilih menguji para pendatang baru yang masih segar bisa dipahami. Namun, Gnabry jelas lebih sedikit "menemukan ritmenya di musim ini" dan lebih sedikit "menjejakkan kaki" dibandingkan Undav dan Sane. Ia tidak punya jam terbang pertandingan dan secara fisik masih jauh dari 100 persen. Perbedaannya: tidak seperti dua pemain starter Piala Dunia yang kini diabaikan itu, Klopp tampaknya memang sejak awal punya keyakinan bahwa Gnabry bisa memainkan peran penting dalam awal baru tim DFB.

Tentu saja, Gnabry diuntungkan oleh fakta bahwa ia melewatkan Piala Dunia yang memalukan itu dan karena itu dipandang oleh Klopp maupun publik sebagai sosok yang tidak terbebani. Padahal, di usia 31 tahun ia sejatinya sudah berada dalam usia pesepak bola yang relatif lanjut. Faktanya, di dalam skuad 44 pemain itu hanya kapten Joshua Kimmich (juga 31) dan kiper utama baru-lama Marc-Andre ter Stegen (34) yang lebih tua daripada Gnabry.

Secara keseluruhan, ini merupakan perkembangan yang luar biasa dari Gnabry dalam beberapa waktu terakhir. Belum terlalu lama berselang, ia juga dikenal sebagai sosok yang terus diperdebatkan. Di tim nasional, tetapi terutama juga di Bayern Munich. Terlalu mahal, terlalu rentan cedera, dan seterusnya. Mirip seperti Sane atau juga Leon Goretzka dan kadang-kadang bahkan Kimmich, Gnabry pernah menjadi simbol stagnasi dalam sepak bola Jerman.

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Serge Gnabry menjalani musim yang kuat bersama Bayern Munich

Pada musim semi 2025, ia masih dianggap sebagai kandidat untuk dijual di Bayern Munich. Namun setelah itu, nasib benar-benar berpihak kepadanya. Thomas Müller berpamitan ke Vancouver, Jamal Musiala mengalami cedera parah, dan klub Munich itu tidak ingin mengeluarkan uang untuk rekrutan mahal. Serge, kami punya satu tempat inti di posisi nomor 10 untukmu! Dan Gnabry memanfaatkan kesempatan tak terduga itu.

Ia mengumpulkan 21 kontribusi gol musim lalu dan memberi permainan Munich dimensi tambahan sebagai sosok bebas di antara Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz. Terutama di Liga Champions, ia menampilkan beberapa performa luar biasa. Dalam kemenangan atas Paris Saint-Germain pada fase liga, Gnabry memainkan babak pertama yang nyaris sempurna sebelum ia ditarik saat jeda karena kartu merah Diaz. Ia juga bersinar pada babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo dan perempat-final melawan Real Madrid. Di tengah-tengah itu terjadi sesuatu yang lama terasa tak terpikirkan: pada Februari, Gnabry menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich (hingga 2028).

Barulah cedera parah sesaat sebelum fase panas musim menghentikannya. Apa yang mungkin bisa terjadi di semi-final melawan PSG andai ada Gnabry yang berada dalam performa seperti saat duel fase liga kontra PSG?

Vincent Kompany: "Kami tidak lupa betapa bagusnya dia"

Saat Gnabry dalam beberapa bulan terakhir berusaha menjalani comeback, persaingan di Bayern Munich pada posisi andalannya di lini tengah ofensif justru makin ketat. Setelah Piala Dunia yang kuat, klub Munich itu mendatangkan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer 50 juta euro. Pada saat yang sama, Musiala belakangan juga kembali mendekati performa terbaiknya. Michael Olise dan Lennart Karl pun bisa bermain di tengah.

Saat comeback Gnabry melawan Union mulai terlihat, pelatih Vincent Kompany menegaskan: "Kami tidak lupa betapa bagusnya dia musim lalu." Jika Gnabry "kembali ke levelnya, maka semua pemain lain di posisi itu juga harus bermain bagus", kata Kompany. "Maka Anda akan kembali memiliki dinamika persaingan yang positif. Itulah yang pada akhirnya kami inginkan."

Berkat kepercayaan dari Klopp, Gnabry kini berada dalam situasi nyaman karena ia bisa terus berjuang kembali di lingkungan tim nasional. "Bagi saya, ini nilai plus yang sangat besar bahwa dia membawa saya ikut dan saya bisa terus menjaga ritme di sana," kata Gnabry. Sangat mungkin ia juga akan merayakan comeback-nya di tim DFB dalam salah satu dari empat pertandingan itu.



