Hanya 10 pemain yang pernah mencapainya... Prestasi legendaris menanti Rodri di final Piala Dunia

Pat Rodri, bintang tim nasional Spanyol, kini hanya selangkah lagi dari pencapaian legendaris yang hanya berhasil diraih oleh 10 pemain dalam sejarah sepak bola.

Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada Selasa kemarin di babak semifinal.

Rodri dianggap sebagai salah satu pemain terkemuka “La Roja” di Piala Dunia kali ini, meskipun sebelum turnamen ia mengalami masalah fisik yang menghalanginya untuk mencapai performa terbaiknya.

Pertandingan final pada hari Minggu menantinya, dan di sana ia berkesempatan untuk melengkapi treble: memenangkan Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d’Or.

Menurut surat kabar “Mundo Deportivo”, hingga saat ini, sepuluh pemain telah berhasil meraih ketiga gelar besar tersebut di level tim nasional, klub, dan individu.

Bobby Charlton, legenda sepak bola Inggris, memenangkan Piala Dunia 1966 bersama Inggris, dan berkat itu ia meraih Ballon d’Or. Dua tahun kemudian, pada 1968, ia memenangkan trofi Liga Champions Eropa pertama bagi Inggris bersama Manchester United, tepat sepuluh tahun setelah tragedi kecelakaan pesawat Munich.

Gerd Müller adalah pemain berikutnya yang mencapai prestasi ini. “Torpedo” menjadi orang Jerman pertama yang memenangkan Ballon d’Or, sebagai penghargaan atas penampilannya yang luar biasa bersama Jerman di Piala Dunia 1970 di Meksiko.

Brasil memang memenangkan turnamen tersebut, namun penghargaan Pemain Terbaik hanya diperuntukkan bagi para pemain sepak bola Eropa.

Pada tahun 1974, Müller memenangkan Piala Dunia, yang diselenggarakan di negaranya sendiri, serta Liga Champions bersama Bayern München melawan Atlético Madrid.

Sedangkan rekan senegaranya sekaligus rekan setimnya di tim nasional, Franz Beckenbauer, memenangkan Ballon d’Or pada tahun 1972, serta Piala Eropa dan Piala Dunia, juga pada tahun 1974.

Pemain Italia, Paolo Rossi, meraih gelar Piala Dunia dan Ballon d’Or, setelah memenangkan Piala Dunia 1982 di Spanyol, dan bersama Juventus pada tahun 1985, ia melengkapi treble tersebut.

Pemain berikutnya yang mencapai prestasi ini adalah Zinedine Zidane, pemenang Piala Dunia bersama Prancis dan Ballon d’Or pada tahun 1998, yang juga menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid pada tahun 2002.

Sedangkan pemain Brasil Rivaldo, ia memenangkan semua gelar tersebut pada periode yang berbeda-beda.. Pada tahun 1999, ia meraih Ballon d’Or bersama Barcelona; pada tahun 2002, ia menjuarai Piala Dunia bersama Brasil di Korea Selatan dan Jepang; dan pada tahun 2003, ia menjuarai Liga Champions bersama AC Milan. Ia menjadi pemain pertama di luar Eropa yang meraih ketiga gelar tersebut.

Ronaldinho mengikuti jejak mereka dengan meraih Piala Dunia 2002, Ballon d’Or 2005, dan Liga Champions 2006.

Kaka juga bermain di Korea Selatan dan Jepang, dan pada tahun 2007 ia meraih gelar Liga Champions serta penghargaan Pemain Terbaik Dunia.

Kini giliran Lionel Messi. Pada tahun 2022, di Qatar, ia melengkapi treble tersebut dengan meraih gelar Piala Dunia, setelah sebelumnya meraih empat gelar Liga Champions Eropa—yang pertama pada tahun 2006—serta delapan penghargaan Ballon d’Or, yang pertama pada tahun 2009.

Ousmane Dembélé, dengan kemenangannya di Piala Dunia 2018 di Rusia, Liga Champions, dan Penghargaan Ballon d’Or 2025, melengkapi daftar sepuluh pemain yang mungkin akan bergabung dengan Rodri pada Minggu mendatang, untuk membentuk tim legendaris.