Hany Abou Rida: Ini Alasan Saya Meminta Penambahan Jumlah Klub di Turnamen-Turnamen Afrika

Hani Abu Rida, Presiden Asosiasi Sepakbola Mesir, mengungkap alasan pengajuan permintaannya untuk menambah jumlah klub yang berpartisipasi dalam turnamen-turnamen Afrika, seraya menegaskan bahwa dia tidak berbicara hanya soal Mesir, melainkan seluruh negara yang tampil di Piala Dunia serta asosiasi-asosiasi yang memiliki peringkat lebih tinggi.

Abu Rida dalam pernyataan televisi menyebutkan bahwa permintaan itu datang untuk mengikuti perkembangan yang terjadi pada turnamen-turnamen dunia, dengan bukti bahwa edisi terakhir Piala Dunia 2026 menyaksikan partisipasi 48 tim nasional, di samping pemikiran untuk menambah jumlah tim nasional pada edisi-edisi mendatang.

Dia menjelaskan bahwa sebagian orang mengatakan dirinya seorang Ahlawi dan sebagian lainnya mengatakan dirinya seorang Zamalkawi, tetapi pada akhirnya dia bekerja demi kepentingan sepakbola Mesir. Dia menegaskan bahwa permintaan tersebut telah dikaji secara awal, namun ada penolakan dari sebagian asosiasi karena ketidakinginan mereka untuk melakukan perubahan pada saat ini.

Dia menegaskan bahwa telah ada konsultasi sejak beberapa waktu lalu dengan Presiden Konfederasi Sepakbola Afrika Patrice Motsepe, dan urusan penambahan jumlah klub juga telah diajukan ke Komite Eksekutif untuk disahkan pada musim mendatang setelah dikaji secara rinci dan menyeluruh sesuai dengan kondisi pemasaran dan komersial serta jadwal agenda Afrika.

Abu Rida menambahkan bahwa Mahmoud Al Khatib, Presiden Klub Al Ahly, tidak menghubunginya terkait penambahan jumlah klub yang berpartisipasi dalam turnamen-turnamen benua, seraya menegaskan bahwa setiap pejabat yang menginginkan pengembangan akan melihat ke masa depan dan mencari kepentingan sepakbola Mesir serta pengembangan secara umum, bukan untuk satu klub tertentu.

Dia menegaskan bahwa manajemen Zamalek telah mengerahkan upaya besar untuk menyelesaikan 18 perkara di Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" sebelum tanggal 25 Juli lalu, seraya menjelaskan bahwa Zamalek berhasil menyelesaikan berkas-berkasnya sebelum batas waktu akhir. Dia menyebutkan bahwa sebagian klub di benua Afrika meminta perpanjangan tenggat untuk memperoleh lisensi benua, tetapi Konfederasi Sepakbola Afrika menolak hal itu sama sekali.

Dia menjelaskan bahwa asosiasi sepakbola tidak mendukung satu klub tertentu, seraya menegaskan bahwa asosiasi tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun dan berdiri pada jarak yang sama di antara semua pihak, serta kepentingan sepakbola Mesir berada di atas segala pertimbangan, dan bahwa Zamalek membayar dana yang sangat besar akibat pengajuan berkas pendaftaran para pemainnya pada musim lalu.

Dia menutup: "Kami telah menjadwalkan tunggakan kewajiban bagi beberapa klub, bukan hanya Zamalek, dalam kerangka kerja sama antara asosiasi sepakbola dan klub-klub lainnya serta kepedulian terhadap seluruh klub Mesir."