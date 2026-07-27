Hani Abu Rida, Presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, mengungkap alasan di balik pengajuannya untuk menambah jumlah klub yang berpartisipasi di turnamen-turnamen Afrika, sembari menegaskan bahwa dirinya tidak hanya berbicara soal Mesir, melainkan seluruh negara yang tampil di Piala Dunia serta asosiasi-asosiasi dengan peringkat lebih tinggi.

Dalam pernyataannya kepada program "El Sorra" di saluran "El Nahar" bersama jurnalis Lamis El Hadidi, Abu Rida menyebut bahwa permintaan tersebut muncul untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di turnamen-turnamen dunia, dengan bukti bahwa edisi lalu Piala Dunia 2026 diikuti oleh 48 tim, di samping adanya pertimbangan untuk menambah jumlah tim pada edisi-edisi mendatang.

Ia menjelaskan bahwa sebagian orang menyebutnya sebagai pendukung Al Ahly dan sebagian lainnya menyebutnya sebagai pendukung Zamalek, tetapi pada akhirnya ia bekerja demi kepentingan sepak bola Mesir. Ia menegaskan bahwa permintaan tersebut telah dikaji secara awal, namun ada penolakan dari sejumlah asosiasi karena ketidakinginan mereka untuk melakukan perubahan pada saat ini.

Ia menegaskan bahwa telah ada konsultasi sejak beberapa waktu lalu dengan Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika, Patrice Motsepe, serta bahwa perkara penambahan klub telah diajukan ke Komite Eksekutif untuk disahkan pada musim mendatang setelah dikaji secara terperinci dan menyeluruh sesuai dengan kondisi pemasaran dan komersial, serta jadwal agenda Afrika.

Abu Rida menambahkan bahwa Mahmoud El Khatib, Presiden Klub Al Ahly, tidak menghubunginya terkait penambahan jumlah klub yang berpartisipasi di turnamen-turnamen benua. Ia menyatakan bahwa setiap pejabat yang menginginkan pengembangan akan memandang ke masa depan dan mencari kepentingan sepak bola Mesir serta pengembangan secara umum, bukan untuk klub tertentu.

Ia menegaskan bahwa manajemen Zamalek telah mengerahkan upaya besar untuk menyelesaikan 18 perkara di Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" sebelum tanggal 25 Juli lalu. Ia menjelaskan bahwa Zamalek berhasil menuntaskan berkas-berkasnya sebelum batas akhir, sembari menyebut bahwa sejumlah klub di benua Afrika meminta perpanjangan tenggat untuk memperoleh lisensi benua, tetapi Konfederasi Sepak Bola Afrika menolaknya sama sekali.

Ia menjelaskan bahwa Asosiasi Sepak Bola tidak mendukung klub tertentu, seraya menegaskan bahwa asosiasi tidak mengistimewakan siapa pun dan berdiri pada jarak yang sama di antara semua pihak, serta bahwa kepentingan sepak bola Mesir berada di atas segala pertimbangan lain. Zamalek pun telah membayar dana besar akibat pengajuan berkas pendaftaran para pemainnya pada musim lalu.

Ia menutup: "Kami telah menjadwalkan pembayaran tunggakan bagi sejumlah klub, bukan hanya Zamalek, dalam kerangka kerja sama antara Asosiasi Sepak Bola dan klub-klub lainnya serta perhatian terhadap seluruh klub Mesir."