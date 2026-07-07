Hantu penundaan kembali menghantui Inggris menjelang laga melawan Haaland

Tim nasional Inggris menghadapi ancaman penundaan baru untuk pertandingan-pertandingannya di putaran final Piala Dunia 2026; karena prakiraan cuaca menunjukkan kemungkinan terjadinya hujan petir lebat di kota Miami, Amerika Serikat, bertepatan dengan jadwal dimulainya pertandingan yang dinantikan melawan Norwegia dalam babak perempat final turnamen tersebut.

Setelah hari yang sangat panas dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius, lembaga-lembaga prakiraan cuaca, termasuk “NBC Miami” dan “BBC”, memperkirakan akan terjadi badai petir terisolasi yang mungkin berlangsung selama tiga jam penuh, seperti dilansir surat kabar Inggris “The Sun”.

Pertandingan sengit antara Inggris dan Norwegia, yang dipimpin oleh penyerang Erling Haaland, dijadwalkan dimulai tepat pukul 10 malam waktu setempat, yang mungkin akan ditunda jika prakiraan cuaca tersebut benar; karena peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menetapkan bahwa pertandingan harus segera ditangguhkan jika terdeteksi adanya sambaran petir dalam jarak kurang dari 8 mil (13 kilometer) dari stadion untuk melindungi para pemain dan penonton, disertai peringatan darurat yang mewajibkan penundaan dimulainya kembali pertandingan selama setengah jam tambahan setelah setiap sambaran petir baru yang menghantam wilayah sekitar.

Kondisi cuaca seperti ini bukanlah hal yang asing bagi tim “Tiga Singa” musim panas ini; beberapa hari yang lalu di Mexico City, kick-off pertandingan mereka melawan tuan rumah, tim nasional Meksiko, tertunda selama satu jam penuh karena alasan yang sama.

Adegan serupa juga terulang di Florida sebelum Piala Dunia, saat mereka menjalani pertandingan persahabatan melawan Kosta Rika. Kompetisi di Amerika Utara ini mengalami fluktuasi cuaca yang ekstrem, yang dalam sekejap berubah dari panas terik menjadi hujan tropis yang mirip dengan musim hujan, tanpa ada tanda-tanda akan mereda.

Inggris bukanlah satu-satunya yang terdampak; pertandingan Prancis melawan Irak di babak penyisihan grup terhenti lebih dari dua jam di tengah pertandingan, sementara laga Meksiko melawan Ekuador di Stadion “Azteca” yang bersejarah ditunda selama satu jam penuh. Terlepas dari hambatan-hambatan ini, para penggemar sepak bola menantikan pertarungan epik begitu peluit dibunyikan, terutama setelah Haaland mencetak dua gol bersejarah yang mengeliminasi Brasil sebelum perempat final untuk pertama kalinya sejak tahun 1982, sementara timnas Inggris memasuki pertandingan ini tanpa kekalahan dan dengan semangat tinggi setelah berhasil melewati rintangan Meksiko.