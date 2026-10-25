Hantu masa lalu: Bournemouth melempar Manchester United 39 tahun ke belakang

Bournemouth memberikan pukulan telak kepada Manchester United setelah menjatuhkannya dengan kemenangan tanpa balas tiga gol di kandang mereka sendiri, Old Trafford, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam, dalam rangka pertandingan pekan kedelapan Liga Primer Inggris, sehingga menambah tekanan kepada tuan rumah di tengah awal musim yang tersendat-sendat bagi tim ini.

Kerugian Manchester United tidak berhenti pada kekalahan telak dari Bournemouth, melainkan angka-angka mengungkap kemunduran bersejarah dalam hasil-hasil tim, setelah mencatatkan perolehan poin terburuk mereka dalam delapan pekan pertama Liga Primer Inggris sejak hampir empat dekade lalu.

Jaringan "Opta" yang spesialis dalam bidang statistik menyebutkan bahwa Manchester United hanya meraih 7 poin dalam 8 pertandingan pertama kompetisi musim ini, setelah meraih satu kemenangan dan imbang dalam 4 pertandingan, berbanding 3 kekalahan.

Jaringan tersebut menunjukkan bahwa perolehan ini merupakan yang terendah bagi tim pada fase musim ini sejak edisi 1986-1987, ketika mereka hanya mengumpulkan 4 poin, dalam sebuah statistik yang mencerminkan besarnya penderitaan yang dialami klub Inggris itu, serta memunculkan lebih banyak pertanyaan mengenai kemampuannya untuk memulihkan keseimbangan pada periode mendatang.

Jaringan itu mengungkap: "Sejak musim 2023-2024, tidak ada tim di Liga Primer Inggris yang mengalami kekalahan di kandangnya sendiri dengan selisih tiga gol atau lebih di seluruh kompetisi lebih banyak daripada Manchester United (7 kekalahan)".



