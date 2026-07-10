Hantu Escobar Kembali... Ancaman Pembunuhan Menghalangi Pemain Kolombia Itu untuk Kembali ke Negaranya

Federasi Sepak Bola Kolombia pada hari Jumat, Kantor Jaksa Agung untuk segera membuka penyelidikan atas ancaman yang ditujukan terhadap nyawa pemain Jaminton Campaz, yang menjadi sasaran hujan kritik pedas dan ancaman pembunuhan melalui media sosial setelah ia gagal memanfaatkan peluang emas di menit-menit akhir perpanjangan waktu melawan Swiss, yang membuat Kolombia gagal lolos ke perempat final Piala Dunia 2026.

Federasi Sepak Bola Kolombia mengeluarkan pernyataan resmi yang dengan tegas menolak ancaman yang mengincar nyawa dan keselamatan pemain berusia 26 tahun tersebut, setelah pertandingan antara tim nasional Kolombia dan Swiss di Vancouver, Kanada, Selasa lalu, yang berakhir dengan kekalahan “Los Cafeteros” melalui adu penalti 4-3 setelah skor imbang tanpa gol pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Komite Eksekutif Federasi tersebut menyatakan solidaritas penuh dan dukungannya kepada Campaz, keluarganya, serta seluruh pemain tim nasional Kolombia dan delegasi secara umum, sekaligus mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan yang diperlukan guna mengidentifikasi para pelaku tindakan tersebut serta menuntut dan menghukum mereka.

Federasi menegaskan dalam pernyataannya bahwa para pemain yang mewakili tim nasional menghadapi tantangan ini “dengan disiplin, komitmen, profesionalisme, dan kecintaan yang mendalam terhadap tanah air”, sehingga tidak seorang pun dari mereka “seharusnya menjadi sasaran intimidasi saat mewakili negara dalam lingkungan olahraga”.

Pertandingan penentu melawan Swiss menyaksikan momen tragis pada menit ke-114 babak perpanjangan waktu, ketika Campaz menyia-nyiakan peluang emas untuk mencetak gol setelah tendangannya meleset tipis di samping tiang gawang, yang seharusnya bisa menjadi gol kemenangan dan tiket langsung ke perempat final, sebelum adu penalti menentukan nasib tim tersebut demi kemenangan Swiss.

Setelah tersingkirnya yang menyakitkan itu, media sosial dipenuhi dengan kritik tajam yang ditujukan kepada tim yang dipimpin oleh pelatih asal Argentina, Nestor Lorenzo, termasuk ancaman serius terhadap Kampaz, yang sebelumnya mencetak gol ketiga dalam kemenangan Kolombia 3-1 atas Uzbekistan pada penampilan perdana mereka di turnamen tersebut.

Melalui akun Instagram-nya, Campaz mengungkapkan penyesalannya yang mendalam, dengan mengatakan: "Saya merasa sangat sedih karena tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kita semua harapkan, tetapi saya tegaskan kepada kalian bahwa saya tidak pernah kurang dalam hal dedikasi, komitmen, atau cinta terhadap seragam ini. Saya telah melakukan yang terbaik di lapangan, dan saya akan melakukannya seribu kali lagi demi negara saya."

Akibat ancaman serius yang diterimanya, Kampaz, pemain klub Rosario Central asal Argentina, tidak kembali ke Kolombia setelah berakhirnya partisipasi tim nasional di Piala Dunia, demi menjaga keselamatannya dan keluarganya, sebuah keputusan yang mencerminkan betapa seriusnya situasi tersebut.

Situasi tragis Campaz mengingatkan pada tragedi Andrés Escobar, bek Kolombia yang dibunuh di Medellín pada 2 Juli 1994 pada usia 27 tahun, hanya 10 hari setelah ia mencetak gol ke gawang timnas negaranya melawan Amerika Serikat di Piala Dunia, dalam salah satu momen tergelap dalam sejarah sepak bola Kolombia.

Federasi Sepak Bola Kolombia mengakhiri pernyataannya dengan mengajak seluruh warga Kolombia untuk menghormati para pemain, dengan mengatakan: “Sepak bola seharusnya menjadi ruang untuk persatuan, rasa hormat, dan harapan, bukan panggung bagi kebencian, intimidasi, atau kekerasan. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada seluruh warga Kolombia untuk memastikan bahwa perbedaan yang melekat dalam kompetisi olahraga tidak berubah menjadi ancaman atau agresi terhadap mereka yang mengabdikan hidupnya untuk mewakili negara.”