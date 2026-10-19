Hantu di lapangan atau kartu truf? Teka-teki Kvaratskhelia bikin Enrique pusing jelang laga lawan Barcelona

Di antara upaya mengembalikan kepercayaan diri dan duduk di bangku cadangan, Khvicha Kvaratskhelia mendapati dirinya menghadapi ujian krusial yang bisa menentukan arah masa depan dekatnya bersama Paris Saint-Germain. Bintang asal Georgia itu, yang tampil memukau di Liga Champions Eropa musim lalu, tengah menjalani awal musim yang tersendat dan memunculkan tanda tanya seputar levelnya, sehingga keikutsertaannya sebagai pemain inti melawan Barcelona, Selasa malam, menjadi keputusan yang penuh risiko bagi pelatih Luis Enrique.

"Penampilan yang tidak layak bagi pemain sekelasnya." Begitulah situs Prancis "Foot Mercato" menggambarkan penampilan Kvaratskhelia melawan Strasbourg, dengan memberinya penilaian rendah, yakni 3 dari 10. Kritik dari media Prancis pun tak kalah tajam, di mana surat kabar "L'Equipe" menyebutnya sebagai "hantu", sementara surat kabar "Le Parisien" menilainya "tidak memberi pengaruh".

Lalu, ke mana perginya pemain Georgia yang menjadi salah satu bintang paling menonjol di Liga Champions Eropa musim lalu? Sejauh ini Kvaratskhelia tampaknya belum menemukan jalan menuju performa gemilang, setelah awal musimnya kali ini berjalan mengecewakan, bahkan mengkhawatirkan dalam beberapa aspek. Ironisnya, pemain ini mendapat kesempatan beristirahat setelah absen dari Piala Dunia, dan diharapkan membuka musim dalam kondisi terbaiknya, tetapi hingga kini ia belum menunjukkan apa pun yang membenarkan ekspektasi tersebut.

Di tengah menurunnya performanya, Luis Enrique mulai mengambil keputusan tegas terkait dirinya, setelah mencoretnya dari susunan pemain inti pada dua laga pertama Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa. Pada pertandingan melawan Slovan Bratislava, pemain Georgia itu tetap berada di bangku cadangan sepanjang laga, sementara penampilannya melawan Manchester City tidak cukup meyakinkan untuk mengubah sikap sang pelatih.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Pertandingan melawan Strasbourg justru menambah tekanan pada Kvaratskhelia, setelah kehilangan bola yang dilakukannya menjadi penyebab gol yang bersarang ke gawang timnya, sesuatu yang bisa mempersulit misinya untuk merebut kembali tempat di susunan pemain inti, terutama dengan semakin ketatnya persaingan di sisi kiri di tengah tampilnya Desire Doue yang gemilang.

Meski Doue juga memulai laga melawan Bratislava dari bangku cadangan, ia berhasil memberikan jawaban yang kuat di lapangan pada periode berikutnya, sehingga menempatkan dirinya secara kuat di antara pilihan-pilihan Enrique, dan memberi sang pelatih alternatif siap pakai yang mungkin mendorongnya untuk terus mencoret bintang Georgia itu.

Apakah Enrique akan mengembalikan kepercayaan kepada Kvaratskhelia?

Dalam konferensi pers yang mendahului laga Paris Saint-Germain melawan Barcelona di Liga Champions Eropa, Vitinha berupaya membela rekan setimnya, dengan menegaskan bahwa penurunan performa tidak selalu berarti adanya masalah yang sulit dipecahkan.

Gelandang asal Portugal itu mengatakan: "Kita tidak bisa menemukan penjelasan untuk segala hal, karena kita semua mengalami masa naik dan turun, dan kami berusaha menjaga level kami sekonsisten mungkin. Tidak ada pemain yang terus tampil dengan level yang sama sepanjang musim, melainkan semua mengalami periode yang berbeda-beda sepanjang karier sepak bola mereka. Kami berharap Kvaratskhelia dan para pemain lainnya berada dalam kondisi terbaik mereka besok."

Namun, kata-kata dukungan itu tidak menjawab pertanyaan terpenting di dalam tim kepelatihan: apakah Enrique akan memberi pemain Georgia itu kesempatan baru melawan Barcelona, atau terus menjauhkannya dari susunan pemain inti hingga ia mengembalikan levelnya?

Ada satu pandangan yang menyerukan dikembalikannya trio serang yang terdiri dari Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Desire Doue ke susunan pemain inti, dalam upaya mengembalikan keselarasan dan kekuatan serang tim pada laga kelas berat ini.

Pandangan ini memperoleh arti penting tambahan di tengah absennya Nuno Mendes, karena kerja keras bertahan Kvaratskhelia bisa menjadi unsur penting dalam membantu bek kiri yang akan menghadapi Lamine Yamal, salah satu sumber ancaman paling menonjol di kubu Barcelona. Dengan demikian, nilai pemain ini pada pertandingan ini mungkin tidak terbatas pada kemampuan menyerangnya, melainkan meluas pada perannya dalam meredam ancaman dari sisi kanan tim Catalan.

Di sisi lain, pandangan lain menilai bahwa terus mencoret Kvaratskhelia akan menjadi pesan yang diperlukan dari Enrique, bahwa posisi di susunan pemain inti tidak diberikan berdasarkan reputasi atau pencapaian masa lalu, melainkan sesuai dengan kontribusi di dalam lapangan. Menurut gambaran ini, menurunkan Doue di sisi kiri mungkin menjadi pilihan paling logis mengingat selisih level saat ini di antara kedua pemain.

Meski demikian, awal yang tersendat bagi Kvaratskhelia bukanlah hal yang sama sekali baru; ia pernah menghadapi kesulitan serupa pada pekan-pekan awal musim lalu, dan baru mencetak gol pertamanya di Liga Prancis pada pekan kedua belas, di bulan November.

Adapun di level Eropa, ia membuka perjalanannya pada edisi lalu dengan mencetak gol ke gawang Atalanta, sebelum absen pada laga melawan Barcelona karena cedera, lalu memberikan penampilan mencolok melawan Bayer Leverkusen pada pekan ketiga.

Namun, kondisi saat ini relatif berbeda, karena persaingan untuk posisi-posisi menyerang menjadi lebih sengit, dan mempertahankan tempat di susunan pemain inti tidak lagi menjadi hal yang terjamin, terutama dengan Enrique yang memiliki pilihan-pilihan yang mampu memberikan nilai tambah, dengan Doue di barisan terdepan.

Di antara keinginan untuk mengembalikan versi terbaik Kvaratskhelia dan keharusan memberi ganjaran kepada para pemain yang lebih siap, Enrique mendapati dirinya menghadapi keputusan sulit menjelang salah satu pertandingan paling menonjol musim ini. Jadi, apakah ia akan memberi bintang Georgia-nya kesempatan baru untuk mengembalikan kilaunya melawan Barcelona, atau terus menerapkan kebijakan tegas dan membiarkannya di luar susunan pemain inti?