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Pelatih Barcelona Hansi Flick mengakui bahwa ia tidak berkomunikasi dengan Carlo Ancelotti mengenai pengelolaan beban bermain Raphinha yang tinggi. Sambil menegaskan bahwa komentarnya bukan kritik terhadap mantan rivalnya itu, pelatih asal Jerman tersebut menyerukan komunikasi yang lebih baik antara pelatih klub dan tim nasional demi melindungi para pemain mereka.

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Flick ungkap tak ada komunikasi dengan Ancelotti soal Raphinha

Flick mengungkapkan bahwa ia tidak berkomunikasi dengan Ancelotti mengenai pengelolaan beban bermain Raphinha. Dalam wawancara dengan TNT Sports, pelatih asal Jerman itu membahas cara klub asal Catalunya tersebut menangani jadwal padat sang pemain sayap Brasil.

Dengan peran penting Raphinha di Camp Nou, menjaga keseimbangan tuntutan fisiknya antara tugas bersama klub dan tim nasional tetap menjadi prioritas utama Flick.

‘Setiap orang punya caranya sendiri’

Ketika pewawancara bertanya langsung apakah ia tidak berkomunikasi dengan Ancelotti, Flick menjawab terus terang. Meski pernah berhadapan dengan pelatih asal Italia itu, hubungan kerja mereka saat ini tidak mencakup komunikasi rutin mengenai pemain yang mereka tangani.

“Saya tidak berkomunikasi dengannya. Memang begitulah keadaannya,” kata Flick. “Kami saling mengenal karena pernah saling berhadapan dalam dua musim terakhir, atau setidaknya musim lalu. Hubungan kami juga baik ketika dia melatih Bayern Munich.

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“Pada akhirnya, setiap orang punya caranya sendiri, dan saya tidak mempermasalahkannya. Ini bukan kritik. Wajar jika setiap pelatih fokus pada timnya masing-masing.”

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Puji Raphinha dan serukan komunikasi yang lebih baik

Keinginan Flick agar komunikasi ditingkatkan berangkat dari besarnya tenaga yang dikerahkan Raphinha untuk Barcelona. Sang pelatih menyoroti kerja keras kaptennya itu setelah penampilan gemilang melawan Villarreal .

“Begitulah cara dia bermain, sikapnya, mentalitasnya. Dia selalu memberikan segalanya di lapangan,” jelas Flick. “Apa yang dia lakukan saat melawan Villarreal sungguh luar biasa. Dia banyak berlari, menempuh jarak berkilo-kilometer dan bermain dengan intensitas sangat tinggi. Itulah Rafa, kapten kami.”

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Berkaca pada pengalamannya sendiri menangani tim nasional, Flick mengaku merindukan komunikasi terbuka yang dahulu ia jalin dengan para pelatih klub. “Tentu saja, menurut saya akan baik juga jika ada lebih banyak komunikasi dengan para pelatih tim nasional,” katanya. “Agar kami bisa mengatakan: ‘Dia dalam kondisi baik, dia tidak dalam kondisi baik’ atau ‘Anda perlu memperhatikan hal ini’. Saya biasa melakukannya ketika menjadi pelatih tim nasional, dan sejujurnya saya merindukannya.”

Mengutamakan pemain ke depannya

Masih harus dilihat apakah pernyataan terbuka Flick akan mengubah cara ia dan Ancelotti berkoordinasi mengenai Raphinha. Untuk saat ini, Barcelona akan terus mengelola menit bermain dan pemulihan kapten mereka secara internal dalam menghadapi tuntutan sepanjang musim.